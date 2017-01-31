Некоторым клиентам Telia придется оплатить переход на новую технологию из своего кармана

В ближайшие годы Telia постепенно упразднит все устаревшие ADSL-соединения и заменит их либо оптическим кабелем, либо новейшими разработками кабельного соединения.

Клиентам, которые пожелают и дальше пользоваться кабельным интернет-соединением, придется из собственного кармана оплатить прокладку кабеля, пишет портал Geenius.

Руководителя отдела развития сети и инфраструктуры Telia Eesti Тойво Праакель сказал, что в случае необходимости фирма заменит кабеля в многоквартирных домах за свой счет и что наиболее предпочтительным вариантом является прокладка в каждую квартиру оптического кабеля.

В случае же с частными домами будут использоваться две технологии.

Первый вариант — это замена ADSL на более продвинутую технологию VDSL. Это означает, что соединение с интернетом будет по-прежнему происходить посредством медных кабелей, максимальная скорость увеличится до 100 Мб и менять в доме кабеля не придется. В этом случае клиенту не придется платить за переход на новую технологию, но возможно, что ему будет необходимо сменить модем, что, в зависимости от договора, может означать какие-то расходы.

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Второй вариант — замена ADSL на оптический кабель. Старые медные кабеля станут не нужны, а в квартиру будет необходимо провести новый оптический. В этом случае клиент должен будет частично сам оплатить переход.

К концу прошлого года услугами широкополосного соединения Telia пользовались примерно 240 000 клиентов, однако примерно 90 000 клиентов пока пользуются решениями на базе технологии ADSL. К 2020 году компания планирует перевести их на одно из более современных технических решений: оптоволоконное соединение, технологии VDSL2+ и G.Fast, базирующуихся на медном кабеле, либо на технологию F4G, которая обеспечивает выход в интернет через радиосвязь.

Как сказал Праакель в конце года, технология ADSL (Асимметричная цифровая абонентская линия, т.е. модемная технология, в которой полоса пропускания канала распределена между исходящим и входящим трафиком асимметрично) больше не соответствует ни времени, ни потребностям клиентов Telia. По этой причине в период с 2017 по 2020 Telia Eesti планирует провести широкомасштабное технологическое обновление.

”Для многих наших клиентов ADSL — это технология, с помощью которой они получили доступ к интернету еще в конце прошлого века. Она продолжает обслуживать их и сейчас, однако для того, чтобы пользоваться современными возможностями мультимедиа и, например, смотреть потоковое видео, требуется соединение со скоростью во много раз выше, чем позволяет ADSL. Именно поэтому в ближайшие годы мы будем активно инвестировать в то, чтобы заменить ADSL новыми технологиями”, — сказал Праакель.

К 2020 году Telia планирует следующее распределение клиентов широкополосного интернета по применяемой ими технологии: около 50% клиентов, которые будут использовать оптоволоконное соединение, 40% клиентов — технологии VDSL2 и G.Fast, и 10% — решение F4G. Выбор, какое конкретно решение в каком регионе будет применяться, зависит как от плотности населения региона, так и от уже действующего там вида соединения и его технического состояния.

”Мы полагаем, что примерно 80% наших клиентов смогут пользоваться интернетом со скоростью не меньше 100 Мбит/с”, — добавил Праакель. Он заверил, что наиболее предпочтительной технологией для Telia Eesti, в которой компания видит наибольший потенциал для своих клиентов, остается оптоволоконная сеть, и предприятие при малейшей возможности будет инвестировать средства в ее развитие.