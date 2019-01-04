Нехватка рабочей силы, высокие зарплаты и цены, отсутствие сбережений: в экономике Эстонии запахло кризисом — когда грянет гром?

Директор Института конъюнктуры Марье Йозинг беспокоится, что нехватка рабочей силы в строительстве может повлиять на качество. "Нельзя надеяться, чтобы с иностранной рабочей силой могли делать качественные вещи. Интерес потребителей к покупке был велик и в 2006-2007 годах. В 2006 году построили соседний с моим дом. Год спустя с его крыши упала труба. Труба должна держаться на доме сто лет! Это характеризует, как делают работу во время бума".

Исполнительный директор Estravel Анне Самлик говорит, что признаков кризиса не видно. Количество купивших туры на февраль и март, по сравнению с прошлым годом, выросло на 9%. Больше всего продается Египет. В то же время особо далеко в будущее не заглянуть, потому что туры покупают за более короткое время до них, чем раньше. Несколько лет назад покупали за шесть месяцев, теперь за два-три месяца.

Мебельный промышленник Энн Вескимяги видит бум прежде всего в массовой нехватке рабочей силы, которая продолжается уже долгое время. У Standard 2019 год покрыт заказами и договорами, но интуиция Вескимяги говорит, что какой-то тормоз будет. В Standard приходят на собеседования люди, у которых нет ни профессионального образования, ни умения работать с приборами, но зарплату они просят "заоблачную". "Самооценка людей пугающе высокая. Это признак хорошей жизни и бума".

Розничная торговля процветает, но исполняющий обязанности исполнительного директора Maxima Eesti Марко Пыдер подтверждает, что рост стал ощутимо умереннее. Главная причина этого — быстрый рост цен, который увеличил оборот Maxima, но уменьшил объемы продаж. Maxima взяла в прогнозах на будущее консервативную линию.

Мажоритарный собственник Alexela Хейти Хяэль говорит, что даже обеспокоен, потому что не видит проявлений приближающего кризиса. "По всем предположениями и экономическим циклам громадина должна скоро прийти, но не понимаю, с какой стороны она придет".

Если зарплаты растут быстрее, чем экономика в целом, это, по оценке Хяэля, приводит к сокращениям и росту безработицы на рабочих местах с более низкой зарплатой. "Если проиллюстрировать: в магазинах на место кассиров приходят автоматические кассы".

Запасы нефти в мире уменьшаются, производство нефти сворачивают, потребление растет — все это как будто должно вызывать рост цен. Но нет — цена на нефть в последние месяцы упала почти вполовину. Хяэль считает, что это не нормальное соотношение спроса и предложения, а необъяснимая аномалия. Прямо как была аномальная ситуация на рынке недвижимости десять лет назад: все получали кредиты, спрос искусственно задирали до потолка, пузырь лопнул. "Аномалии обычно заканчиваются взрывом".

По словам предпринимателя Райво Варе, в мире явное ожидание, что кризис будет: если не в 2019 году, то не позднее 2020 года. Но, очевидно, он придет не с большим взрывом, а с тихим и более долгим шипением. Банки ограничивают финансирование нового бизнеса и поднимают порог кредита. В то же время у них много денег. Если в экономике что-то "разорвется", банки в Эстонии перекроют денежные краны и здесь может в одночасье все измениться, считает Варе.

Варе говорит, что в его кругу знакомых откладывают более крупные покупки, например, приобретение нового дома. Он сам отказался от некоторых возможностей инвестирования. "Набираю жирок, чтобы если станет немного больнее и цены упадут, я смог вовремя купить".