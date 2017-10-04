Нехватка рабочей силы? Скажите это 7 000 сокращенных

В Эстонии в результате масштабных сокращений потеряли работу почти 7000 человек. Больше всего это затронуло Ида-Вирумаа. В этом году в Комиссию по трудовым спорам в связи с сокращением обратилось 30 человек, пишет Eesti Päevaleht.

Катрин проработала в фирме по производству автомобильных жгутов PKC Group в Хаапсалу 17 лет. В августе 2014 года сотни сотрудников фирмы получили извещение о сокращении. ”Конечно, сначала был шок. Возраст и все прочее. Впереди — лишь пустой рабочими местами город и неизвестность”, — вспоминает женщина.

Всего PKC сократила в Эстонии 634 человек, из них 347 в Хаапсалу. Это самое масштабное коллективное сокращение за последние семь лет. ”Это было волей владельцев — открыть тут завод и закрыть. В Литве производство оказалось для них дешевле. Ну, владельцы и должны считать деньги”, — сказала Катрин. Тем не менее, ей было странно слышать о том, что закрытие завода обусловлено нехваткой рабочей силы в Ляэнемааа.

Graafik: Toom Tragel

Неприятный опыт Катрин получила и при общении с Кассой по безработице. ”Это был неприятный опыт. С моей зарплаты в кассу платились приличные деньги. Я всегда знала, что в случае чего мне там помогут. В действительности же и у меня, и у моих коллег возникло чувство, будто мы ходим попрошайничать. С отношением ”чего тебе надо”? столкнулись мы все. Ты приходишь, садишься и тебе становится стыдно. Тебя спрашивают, что ты делал, искал ли что-то, а ищешь ли вообще… И все это надменным тоном. Это было неприятно. Примерно, как если бы у вас не было одной ноги, а вас заставляли бы бегать на обеих”, — описывает женщина и говорит, что некоторые выходили от консультантов в слезах.

По данным Кассы по безработице, к началу минувшего лета 247 экс-сотрудников PKC нашли новую работу.

”Сейчас у нас 5917 безработных, но были периоды, когда эта цифра достигала 20 000”, — сказала руководитель Ида-вируского отделения Кассы по безработице Аннеки Теэлахк.

”Нынешняя цифра, безусловно, большая, и последние сокращения, прежде всего на VKG, Eesti Energia и Nitrofert оставили своей след, — сказала она. — У нас есть и другие крупные предприятия, которые в случае изменений на рынке могут сократить работников. Предприятия, где люди работают уже долгое время. Если и они останутся безработными, то найти для них новое место в маленькой или средней фирме будет крайне сложно”.