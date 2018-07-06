06.07.2018, 16:33

Нефтяным ценам предсказали скачок до 150 долларов за баррель

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Lenta.ru
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Нефтяным ценам предсказали скачок до 150 долларов за баррель
Foto: LUCY NICHOLSON, REUTERS

Цены на нефть в краткосрочной перспективе могут вырасти до 150 долларов за баррель. Такой прогноз содержится в докладе аналитической компании Sanford C. Bernstein & Co, выдержки из которого цитирует ”Интерфакс”.

”Инвесторы, которые призывали руководство компаний ограничить капвложения и вернуть им деньги, пожалеют о недостатке инвестиций в отрасли. Любой дефицит предложения приведет к суперскачку цен, потенциально намного более сильному, чем рост до 150 долларов за баррель в 2008 году”, — говорится в документе.

Отмечается, что миноритарные акционеры нефтяных компаний по всему миру на общих собраниях настаивают на сокращении инвестиционных программ и на повышении дивидендов. Также компании вынуждены проводить обратный выкуп акций у их держателей, чтобы повысить стоимость бумаг.

В результате уровень добычи падает, сокращается геологоразведка, что приводит к дефициту и, как следствие, высоким ценам. Наибольший спрос на нефть наблюдается в странах Азии.

В качестве примера приводится ситуация американской ExxonMobil, которая в начале 2018 года, вопреки требованиям акционеров, увеличила расходы на развитие и инвестиции, а также сократила программу обратного выкупа. Однако держатели акций начали распродавать их, и в итоге капитализация (совокупная рыночная стоимость акций) упала на больше чем на 15 процентов.

В декабре 2016 года 13 стран-членов ОПЕК и 11 государств, не входящих в картель, подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. На долю России пришлось около 200 тысяч баррелей в день. Это привело к росту котировок марки Brent — с 50 до 78 долларов за баррель.

23 июня участники сделки договорились увеличить объемы добычи на миллион баррелей в сутки. Сделано это было из-за сокращения добычи в Венесуэле и будущего эмбарго на закупки в Иране.

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