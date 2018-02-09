Нефтяную зависимость России предложили заменить молочной

Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты России Борис Титов считает, что стране следовало бы заменить перейти с зависимости от нефти на молочную, сообщает РИА Новости.

”Мы должны отойти от нефтяной зависимости и перейти на молочную зависимость. Молочную, зерновую, станкостроительную, инновационную”, — заявил уполномоченный по правам предпринимателей.

По его мнению, Россия должна не только сама обеспечивать себя товарами и продуктами, но и поставлять их на экспорт. ”Но для этого должно быть удобно, выгодно и безопасно производить в России”, — отметил Титов.

Эксперты считают, что 2018 год станет для России жестким в плане конкуренции на рынке нефти. Резкого роста добычи нефти ожидают в США, которые к концу 2018 года обгонят Саудовскую Аравию и вплотную приблизятся по уровню добычи к России.

Вдобавок Россия, понимая, что соглашение ОПЕК+ постепенно себя изживает, задумывается о том, как ”тихо выйти” из него.