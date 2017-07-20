Нефтяную компанию Exxon оштрафовали на $2 млн за подписание документов с главой "Роснефти"

OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) оштрафовала нефтяную компанию ExxonMobil на $2 млн за нарушение санкционного режима.

Как говорится в сообщении американского Минфина, в период с 14 по 23 мая 2014 года компания подписала восемь документов с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, находящемся в "черном списке" OFAC.

ExxonMobil не сообщила о нарушении санкционного режима добровольно, отмечает OFAC.