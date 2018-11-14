Нефть упала в цене, в как же цены на топливо? Глава Circle K: не волнуйтесь, они понизятся

Реало отметила, что цена на дизельное топливо повысилось, так как фирма уже продает зимний дизель: "В Эстонии никогда не знаешь, когда придут заморозки, и лучше перебдеть, чем потом жалеть".

По ее словам, если цена нефти останется на текущем более низком уровне, то вскоре это отразится и на ценах на топливо на местных заправках.