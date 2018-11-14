14.11.2018, 17:30

Нефть упала в цене, в как же цены на топливо? Глава Circle K: не волнуйтесь, они понизятся

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rus.delfi.ee
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Нефть упала в цене, в как же цены на топливо? Глава Circle K: не волнуйтесь, они понизятся
Kai Realo.Foto: Karin Kaljuläte

Хотя цена нефти в последнее время пошла на снижение, продавцы топлива в Эстонии поднимают цены. Глава Circle K Eesti Кай Реало успокаивает, что снижение цены на нефть вскоре отразится и в местной цене моторного топлива, передает ERR.

Реало отметила, что цена на дизельное топливо повысилось, так как фирма уже продает зимний дизель: "В Эстонии никогда не знаешь, когда придут заморозки, и лучше перебдеть, чем потом жалеть".

По ее словам, если цена нефти останется на текущем более низком уровне, то вскоре это отразится и на ценах на топливо на местных заправках.

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