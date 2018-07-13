13.07.2018, 15:50

Нефть упала в цене, но в Эстонии бензин в долгосрочной перспективе не подешевеет

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rus.delfi.ee
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Tankla
Foto: Anni Õnneleid

Снижение цен на нефть на биржах Нью-Йорка и Лондона на цены на топливо в Эстонии особо не повлияет.

Директор по продажам Olerex Марко Лавинг сказал ERR, что на стоимость топлива влияют три основных фактора: общая стоимость топлива на рынках (а не стоимость нефти как таковая), соотношение курсов доллара и евро и конкуренция на эстонском рынке. По его мнению, сильного падения цен на бензин в Эстонии ожидать не приходится.

Член правления Alexela Алан Вахт пояснил, что за снижением цен, которое наблюдалось в среду, стоят высказывания президента США Дональда Трампа о таможенных тарифах и сообщение Ливии о восстановлении экспорта нефти. ”Давайте радоваться тому, что наши цены скачут туда-сюда. Это показывает, что на рынке все в порядке”, — заявил он. Вахт считает, что в ближайшие дни цены на топливо в Эстонии действительно упадут, но вскоре поднимутся до прежнего уровня, а после еще выше.

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