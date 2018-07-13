Нефть упала в цене, но в Эстонии бензин в долгосрочной перспективе не подешевеет

Снижение цен на нефть на биржах Нью-Йорка и Лондона на цены на топливо в Эстонии особо не повлияет.
Директор по продажам Olerex Марко Лавинг сказал ERR, что на стоимость топлива влияют три основных фактора: общая стоимость топлива на рынках (а не стоимость нефти как таковая), соотношение курсов доллара и евро и конкуренция на эстонском рынке. По его мнению, сильного падения цен на бензин в Эстонии ожидать не приходится.
Член правления Alexela Алан Вахт пояснил, что за снижением цен, которое наблюдалось в среду, стоят высказывания президента США Дональда Трампа о таможенных тарифах и сообщение Ливии о восстановлении экспорта нефти. ”Давайте радоваться тому, что наши цены скачут туда-сюда. Это показывает, что на рынке все в порядке”, — заявил он. Вахт считает, что в ближайшие дни цены на топливо в Эстонии действительно упадут, но вскоре поднимутся до прежнего уровня, а после еще выше.