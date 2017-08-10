Нефть Brent превысила 53 доллара впервые за лето

Цена на нефть североморской марки Brent впервые с 25 мая поднялась выше отметки в 53 доллара за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Котировки утром 10 августа выросли на 0,8 процента, американская марка WTI, в свою очередь, подросла на 0,5 процента.

Рост нефтяных котировок идет на фоне новостей о том, что промышленные запасы в США продолжают сокращаться. На прошлой неделе они упали на 6,5 миллиона баррелей, согласно данным EIA.

В конце июня председатель совета директоров ”Русснефти” Михаил Гуцериев заявил, что к осени нефтяные котировки поднимутся и баррель будет стоить больше 50 долларов. ”ОПЕК для чего собирается? Чтобы сократить добычу и поднять цену, это же очевидно. Но это же не помидоры утром убрать, поэтому где-то месяца три-четыре, результат будет, увидим результат осенью”, — отметил он.

До марта 2018 года действует соглашение об ограничении добычи нефти, которое подписали страны ОПЕК и независимые производители (в том числе и Россия). Договор призван стабилизировать цены на сырьевом рынке.