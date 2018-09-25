25.09.2018, 21:55

Нефть Brent поднялась выше $82 впервые с осени 2014 года

 (12)
Интерфакс
EST
Nafta puurtorn
Nafta puurtorn

Цены на нефть эталонных марок продолжают рост в ходе торгов во вторник, Brent поднялась выше $82 за баррель впервые с осени 2014 года на оптимистичных прогнозах спроса и ожиданиях, что Иран сократит поставки на нефти на мировой рынок из-за санкций США.

Ноябрьский фьючерс на Brent к 14:01 по московскому времени поднимался до $82,11 за баррель (+0,9%).

WTI с поставкой в ноябре подорожала на 0,7%, до $72,56 за баррель.

Предыдущий максимум текущего года Brent зафиксировала накануне, когда цена достигла $81,32 за баррель. До этого самая высокая цена была зафиксирована в мае — $80,50 за баррель.

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