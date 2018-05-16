Недвижимость в столицах стран Балтии в среднем в два раза дороже киевской

Средняя цена за квадратный метр жилья в Киеве, где проживает около трех миллионов человек, значительно ниже, чем в столицах трех стран Балтии, показывают собранные принадлежащем эстонской компании RIA.com Marketplaces и работающем на рынке Украины порталом недвижимости DOM.RIA.com. Среди трех столиц стран Балтии наиболее высокая цена за квадратный метр жилья в Таллинне.
В 2017 году один квадратный метр жилья в Таллинне стоил в среднем около 1700 евро; согласно статистике Земельного департамента в Эстонии, за год цена выросла на 12%. Теперь, в 2018 году, средняя цена составляет 1800 евро за квадратный метр. Если проанализировать рынок Эстонии по городам, то самая дешевая недвижимость в Мыйзакюла — около 40 евро за м², а средняя в Тарту и Сауэ — 1500 евро. По уездам цена за квадратный метр варьируется от 168 до 1700 евро. Большим спросом пользуются не только небольшие квартиры, но и дорогие апартаменты.