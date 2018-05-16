16.05.2018, 09:53

Недвижимость в столицах стран Балтии в среднем в два раза дороже киевской

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Mardi tänav 6 interjöör
Фото иллюстративноеFoto: Jaanus Lensment

Средняя цена за квадратный метр жилья в Киеве, где проживает около трех миллионов человек, значительно ниже, чем в столицах трех стран Балтии, показывают собранные принадлежащем эстонской компании RIA.com Marketplaces и работающем на рынке Украины порталом недвижимости DOM.RIA.com. Среди трех столиц стран Балтии наиболее высокая цена за квадратный метр жилья в Таллинне.

В 2017 году один квадратный метр жилья в Таллинне стоил в среднем около 1700 евро; согласно статистике Земельного департамента в Эстонии, за год цена выросла на 12%. Теперь, в 2018 году, средняя цена составляет 1800 евро за квадратный метр. Если проанализировать рынок Эстонии по городам, то самая дешевая недвижимость в Мыйзакюла — около 40 евро за м², а средняя в Тарту и Сауэ — 1500 евро. По уездам цена за квадратный метр варьируется от 168 до 1700 евро. Большим спросом пользуются не только небольшие квартиры, но и дорогие апартаменты.

В Риге стоимость одного квадратного метра в среднем составляет 1390 евро. Рост за последний месяц составил 1%, в отличие от Таллина, где рост за последний месяц составил 7,5%. Цена одного м² за 30-50 км от Риги — в среднем 524 евро. В Риге большим спросом пользуются вторичные квартиры (700-900 евро за кв.м.), либо однокомнатные квартиры. Латвийцы рады были бы покупать новостройки. Но их количество очень мизерно и люди не хотят платить 1500€ за кв.м.

В Вильнюсе, стоимость одного квадратного метра в среднем составляет 1500€. За последние полгода цены выросли. Так, в Каунасе рост составил 4,8%, в Паневежисе — 3,1%, в Клайпеде — 2,4%. В самом Вильнюсе рост цен составил 3,6%. Из-за роста цен многие жители Литвы покупают жилье не в самом Вильнюсе, а более доступное в других городах, где уровень цен еще не достиг апогея. Спросом пользуются литовские проекты и ”хрущевки”.

ТОП

На Украине на данный момент цены на недвижимость падают. Только за март-апрель падение составило 2,8%. В Киеве средняя стоимость одного квадратного метра жилья на данный момент составляет 831 евро. А вот в областях этот показатель варьируется от 366 и до 724 евро за м². И, по данным аналитиков, цены на недвижимость будут падать и дальше.

Из-за невысокого уровня дохода украинцев, наибольшей популярностью у населения пользуются 1- и 2-комнатные квартиры, в основном это ”хрущевки”.

Средняя цена за квадратный метр (апрель 2018, средняя цена квартирах и домах)

Таллинн

1800 евро

Рига

1390 евро

Вильнюс

1500 евро

Киев

831 евро

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Езда по встречной и убыточный договор: психически больная мать ведет себя неадекватно, а дочь ничего не может сделать

16.05.2018
У матери Ирины (имя изменено, настоящее имя редакции известно — прим. ред.) психическое расстройство. По словам дочери, она периодически ведет себя неадекватно и в такие моменты даже может быть опасна для окружающих. Однако положить женщину в больницу не удается — как утверждает Ирина, лечащий врач советует вызывать скорую помощь, а скорая в свою очередь требует справку от врача, которую тот не выдает. Delfi разбирался в ситуации.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО: Началось движение по автомобильной части Крымского моста

16.05.2018
Десятки автомобилей и сотни мотоциклов утром в среду, 16 мая, открыли движение по Крымскому мосту из Керчи. Автомобили, украшенные шарами и флагами РФ, двинулись как со стороны полуострова, так и со стороны материковой части, сообщает ТАСС. Первыми на мост из Крыма въехали машины журналистов, блогеров и представителей общественности, за ними – сотни байкеров во главе с Александром Залдостановым (Хирургом), передает РИА "Новости".
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106622008
182,70 €
109,62 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331003
199,80 €
119,88 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106102003
151,20 €
90,72 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €

Недвижимость в столицах стран Балтии в среднем в два раза дороже киевской

16.05.2018
Средняя цена за квадратный метр жилья в Киеве, где проживает около трех миллионов человек, значительно ниже, чем в столицах трех стран Балтии, показывают собранные принадлежащем эстонской компании RIA.com Marketplaces и работающем на рынке Украины порталом недвижимости DOM.RIA.com. Среди трех столиц стран Балтии наиболее высокая цена за квадратный метр жилья в Таллинне.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Если не будешь учиться, станешь кассиром в магазине!”

16.05.2018
Это, наверно, самое распространенное предсказание родителей, когда у подростка пропадает мотивация к учебе. На дворе весна, и множество прекрасной молодежи заканчивает школу. Родители переживают за выпускников и беспокоятся о том, что будет дальше?
Подробнее


Как правильно выбирать спортивные пищевые добавки и так ли они опасны, как кажутся

16.05.2018
Иногда бывает так, что стремление к здоровому образу жизни незаметно превращает человека в фаната. Домашних гантелей становится мало, будущий спортсмен перемещается в спортзал, где, кроме тренажеров, имеется десяток мускулистых образцов для подражания, вкупе с азартом, целями и рекордами. А в погоне за ними почти невозможно обойти стороной спортивное питание – те самые смеси, которые непосвященных вгоняют в состояние шока, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


“НАШ ДОМ 2018”│Кухня в стиле модерн в районе Пельгулинн

16.05.2018
Выражение "кухня - сердце дома" очень точно отображает эту просторную кухню, расположенную в квартире Пельгулинна. При планировке мебели гостеприимные хозяева продумали всё для радушного приема гостей - посадочных мест хватит всем! Еще один замечательный момент - в хорошую погоду из кухни можно сразу переместиться на террасу, где и продолжить застолье.
Подробнее