Недвижимость в рассрочку: последняя надежда некредитоспособного покупателя в Эстонии

В сельской местности, где зарплаты маленькие и люди работают неофициально, единственной возможностью для приобретения жилья является обращение к продавцам, предлагающим услугу по покупке недвижимости в рассрочку, пишет Eesti Päevaleht.

Атс хочет купить себе дом, но банк не дает ему кредита, а о том, чтобы выложить сразу всю сумму, и речи быть не может. Так, мужчина решил приобрести жилье в рассрочку. ”Я и раньше так делал. Три года назад я так же купил квартиру. Нашел на сайте о продаже недвижимости объявление, связался с продавцом и договорился о рассрочке”, — рассказывает он.

При покупке в рассрочку существует несколько основных рисков: покупатель может не выплатить рассрочку полностью, а продавец может после погашения всей суммы не передать квартиру или дом новому владельцу. Во избежание подобных ситуаций необходимо заключить обязательственный-правовой договор у нотариуса. Обычно до достижения суммы покупки недвижимость остается во владении продавца, а в крепостной книге ставится отметка о том, что продавец не может продавать, дарить, оставлять в наследство данную недвижимую вещь.

На портале kv.ee насчитывается 52 дома и 38 квартир, которые можно приобрести в рассрочку. Соответствующая группа есть и в сети Facebook.

Энн — мужчина в возрасте, и поэтому в банке заем ему не дают. ”Так прямо и сказали, что мне больше 50-ти и что кредит мне не дадут. Вот, теперь покупаю в рассрочку”, — рассказывает он. Тема для него знакомая, так как раньше он сам продавал таким образом недвижимость. ”Во-первых, так дом можно продать быстро, во-вторых, более бедные люди, которым в банке кредит не светит, тоже смогут купить себе жилье. При продаже следует идти к нотариусу, иначе нет смысла даже начинать, так как ты не знаешь человека”, — советует Энн.

По словам маклера Arco Vara Аве Куут, сделки в рассрочку на рынке недвижимости набирают популярность. ”Но все же как маклер я этого не советую. Тем не менее, нас часто спрашивают о продаваемых объектах, согласен ли владелец на продажу в рассрочку”. Куут отмечает, что больше всего сделок в рассрочку совершается в сельской местности и маленьким городах, где недвижимость стоит дешевле, она не так востребована и на ее продажу уходит больше времени.

Наряду с успешными сделками есть и неудачные. ”Жертвами, как правило, становятся люди в возрасте, которые в связи с проблемами со здоровьем больше не могут ухаживать за своим домом и доверчиво передают ключи от него. Много и полученных по наследству домов, от которых новые владельцы хотят как можно быстрее избавиться. Просто не все осведомлены о рисках”, — говорит маклер.

Она отмечает, что многие не проверяют ни благонадежность покупателя, ни его кредитную историю. ”Продавцы думают, что, если заключен письменный договор, то все хорошо. Действительность же совсем иная”, — утверждает Куут. Тем не менее она признает и то, что сделка может оказаться беспроблемной: ”Бывают случаи, когда покупатель располагает большей частью необходимой суммы. Не хватает лишь малой части, кредита он брать не хочет и договаривается с продавцом, что выплатит все, например, в течение полугода. В результате обе стороны довольны”.

Как говорит партнер Apell Kinnisvara Алари Палумаа, банки неохотно дают кредит, например, на покупку нуждающихся в ремонте хуторов, так как в качестве залога такой недвижимости недостаточно. ”Жизнь показала, что банки не поддерживают таких проектов и для покупки-ремонта хуторов нужно самим искать средства”, — сказал он и добавил, что продажа в рассрочку, действительно, помогает быстрее сбыть недвижимость.

По словам нотариуса Пааво Уйбопуу, недвижимость продается-покупается в рассрочку, в основном, когда очень сложно найти покупателя, когда недвижимость не подходит для банка в качестве залога или когда кредитные учреждения отказывают покупателю в заеме. ”Важно, чтобы в договоре купли-продажи были определены все имеющие значение договоренности между продавцом и покупателем, например: сроки уплаты всей стоимости, последствия в случае нарушения. Для заключения соглашения следует передать всю информацию нотариусу. Во время совершения сделки нотариус проговорит все это. Сторонам следует убедиться, что в договоре все зафиксировано именно так, как они договорились между собой. Потом это позволит обоим доказать и реализовать свои права, если что-то пойдет не по плану”, — говорит Уйбопуу.

”Если часть, которая берется в рассрочку, меньше, чем стоимость быстрой продажи недвижимости, можно передать недвижимость во владение покупателю, а для обеспечения финансового требования со стороны продавца установить на недвижимость ипотеку в его пользу. Например, покупатель платит 50% от стоимости при заключении договора, а остальная часть — в рассрочку под ипотеку. Это позволит продавцу обратиться к судебному исполнителю и выставить недвижимость на принудительную продажу, чтобы получить оставшиеся деньги, если покупатель корректно не погасит рассрочку”, — поясняет он.

„Покупатель рискует тем, что ему будет трудно или невозможно стать владельцем, если продавец окажется кому-то должен и его имущество будет арестовано или если продавец злонамеренно заключит другие договора в отношении недвижимости. Для обеспечения прав покупателя можно сделать в крепостной книге отметку о том, что после совершения выплат покупатель гарантированно станет владельцем или что ему будут возвращены переплаченные деньги”, — резюмирует нотариус.