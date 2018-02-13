Недвижимость - покупать или подождать?

Рынок недвижимости активен, предоставлено много предложений и вариантов.

Чаще всего спрашивают: правильно ли сейчас покупать? Или же скорей подождать падения цен? Когда ожидается падение цен? Когда верное время и что необходимо принять во внимание при покупке дома?

Maia Daljajev, глава отдела жилой недвижимости Colliers International Estonia, поясняет, что необходимо учитывать и на что обратить внимание.

3 основных фактора, которые следует учитывать при покупке дома:

1) Желание, необходимость, внутренний голос

Дом должен быть местом, куда мы хотим вернуться, место, где появляется желание ежедневно жить и находиться, глубокое ощущение тепла и защищенности. При выборе нового дома для себя, своей семьи, необходимо прислушаться к внутреннему голосу и поймать «правильное чувство» - когда появляется желание «примерить на себя» оглядеться, познакомиться с видом из окна, мечтать о том, где бы поставить диван и телевизор, какие бы шторы повесить, где расположены холодильник и плита.

Немаловажным фактором для выбора Вашего дома остаются месторасположение, район и окружающая среда. Довольно часто выбирается место, где Вы уже привыкли жить. Вблизи находятся знакомые школы, детские сады, магазины, спортивные учреждения. Вы хорошо знакомы с логистикой района и знаете на каком автобусе можете доехать до дома.

Тем не менее, не всегда верный выбором является уже знакомый жилой район. Стремление и желание иметь лучшее, более престижного жилья, удобного логистического рассположения, экономически выгодной инвестиции, зачастую является движущей силой, толчком и основополагающими факторами при выборе дома и смены места проживания. Жизнь меняется стремительно, и Вы хотите, чтобы ваш дом изменился - дети начинают ходить в школу или уже закончили школу и приняли решение о переезде. Родители много лет заботились о частном доме, а теперь, просто хотят наслаждаться жизнью в новой, комфортабельной квартире и не обременяться садоводством или же высокими счетами за коммунальными услуги. Люди перезжают с частных районов в центр города, с логистически удобных близлежащих районов города, за город. Меняют как районы так и города.

2) Цена

Цена является важным фактором в процессе приобретения недвижимости. Приобретая недвижимость, новый дом, необходимо задумываться о своих реальных финансовых возможностях, что бы затраты, в меньшей степени повлияли на Ваш привычный, повседневной и комфортый образ жизни, позволяя наслаждаться жизнью, ходить в театр и на концерт, заниматься любимым видом спорта, отправиться всей семьёй в отпуск.

У каждого покупателя есть предел цены, бюджет, привышение которого, не является возможным. В рамках собственного бюджета, покупатель хочет получить лучшее из того, что можно себе позволить, но опираться всё же на желание приобрести новый собственный дом, подходящий по всем параметрам, а не лучшее предложение на рынке.

3) Будущая ценность, ликвидность

Смена тенденций, повлекла за собой тот факт, что все больше и больше покупателей приобритают новые квартиры, с уверенностью того, что эта недвижимость, не будет их домом на последущие десятилетия. Настало время, когда люди принимают решение о покупке, учитывая пожелания и возможности на сегодняшний день и заранее рассматривают вероятность, смены места жительства через некоторое время, не потому, что им больше не нравится их квартира, а в связи с измекнениями в жизни, изменяются пожелания и увеличиваются возможности.

Принимая решение о покупке сегодня, стоит задуматься о том, какова будет ценность данной покупки в будущем?

Всем известно три самых важных атрибута недвижимости : местоположение, местоположение, местоположение.

Окружающая среда зависит от местоположения. Меняется ли в лучшую сторону окружающая среда в данном районе? Построено ли данное здание в здоровой зоне? Все ли удобства доступны – возможность прогулок возле моря или же близ леса, возможности для занятия любымым видом спорта и комфортного проведения времени с семьёй на природе, близость продуктовых магазинов и хорошая связь с общественный транспортом?

Мы рады познакомить вас с проектом вблизи центра города Таллин, на границе Кадриорга и Пирита, в конце набережной Пирита, до Яхт-клуба и реки, с 8-квартирным жильем, по адресу Masti 1a.

Masti 1a дом - это новый дом подходит для семьи,

кто знает, что Пирита – район, имеющий ценность во все времена;

кто ценит близость центра города, но любит тишину;

кто хочет жить у моря;

кто ценит жизнь в хорошо развитом жилом районе, где есть все необходимое для повседневной жизни - транспорт, магазины, рестораны, спортивные клубы, лесные и велосипедные дорожки;

кто хочет жить в новом здании, создатели которого, приняли во внимание пожелания и требования людей, которые ищут себе новый дом и ожидают, что он действительно будет красивым семейным гнездышком.

Недалеко от высоко оцененного парусного цента спорта Pirita, в районе частных и небольших многоквартирных домов, новые квартиры с современным дизайном и хорошей, продуманной планировкой и высококачественной отделкой, в котором всего 8 квартир в доме Masti 1a.

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