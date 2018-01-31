Недовольный клиент Tele2: телефон случайно подключился к интернету? Не верю!

Клиент Tele2 возмущен: деньги с разговорной карты его жены начали необъяснимо исчезать. В центре обслуживания ему объяснили, что деньги ушли на оплату интернета, но мужчина уверен, что это невозможно, так как пакет связи не предусматривает подключение к интернету. Tele2 пытается прояснить ситуацию.

”Моя жена пользуется пакетом SMART от Tele2. Это самый простой пакет без абонентской платы и мобильного интернета. После двух последних платежей деньги с карты пропадают буквально на второй день, хотя она не делала никаких звонков”, — пишет читатель.

”В центре обслуживания Tele2 ей объяснили, что телефон случайно подключился к интернету и поэтому деньги ушли на эту интернет-связь. Деньги за эту "случайность" жене не вернули. Звучит очень странно и неубедительно. Ведь даже у тех, чьи пакеты предусматривают мобильный интернет, интернет-услуга прекращается автоматически при превышении пользователем лимита, предусмотренного его пакетом. А о SMART-пакетах вообще речи не должно быть”, — возмущается мужчина.

”Это похоже на новую уловку Tele2 по выкачиванию денег за интернет даже с тех, кто имеет SMART-пакеты, не предусматривающие интернет-услуги”, — пишет он в заключение.

По словам пресс-секретаря Tele2 Керли Линк, для владельцев разговорной карты SMART все услуги доступны по умолчанию, поэтому они могут подключаться к интернету, даже не имея специального интернет-пакета.

”Клиент, который не приобрел отдельно интернет-пакет, все же может пользоваться интернетом и заплатит за услугу в соответствии с прейскурантом — 0,04€/MB (включает налог с оборота)”, — объясняет Линк и добавляет, что как только пользователь начинает пользоваться интернетом, цена сообщается ему автоматически посредством SMS.

Пресс-секретарь отмечает, что без личных данных клиента не возможно более точно прокомментировать эту конкретную ситуацию.