Клиент Taxity выразил недовольство тем, что водитель заказанной им машины не согласился подождать его и закончил поездку, известив об этом по СМС.

”Я заказал через приложение Taxity автомобиль. Когда он приехал, я сразу сказал водителю, что мне надо в магазин и что там у меня пойдет 15 минут. Я попросил его подождать меня, чтобы я смог на этом же автомобиле вернуться домой. Находясь в магазине, я не слышал звонка. Будучи уже на кассе и упаковывая товар, я получил сообщение: ”закажите другое такси”. У меня не было выбора. Я опоздал всего на две минуты, но мне пришлось оплатить все предыдущее время ожидания”, — посетовал постоянный клиент Taxify.

Также он отметил, что для оплаты поездки он выбрал мобильный платеж, поэтому водитель в любом случае получил бы свои деньги, поэтому причина его поведения не могла заключаться в страхе оказаться ”кинутым”.

”Конечно, Taxity не считает правильным поведение, когда водители самовольно прекращают поездку, если клиент хочет куда-то заехать. Мы надеемся на вежливость своих водителей и подчеркиваем на курсах, что желания клиента важны”, — прокомментировал ситуацию руоковдитель Taxify Eesti Стив Трууметс.

”В некоторых случаях, когда время ожидания слишком большое, водитель может посоветовать взять другую машину, так как это будет дешевле”, — отметил он. ”На моей памяти было всего несколько случаев, когда водитель отказался ждать клиента. Тогда мы связываемся с ним и объясняем, что такое поведение неправильное”, — добавил Трууметс.