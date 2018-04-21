Недовольный клиент о службе доставки Itella: я иногда из Китая быстрее получаю посылки!

Delfi написал читатель, крайне недовольный службой доставки Itella. По его словам, с их сервисом постоянно происходят проблемы, но последний инцидент просто вывел его из себя. Представитель Itella извинился перед читателем, но переложил вину на него.
”Хочу рассказать, как работает Itella. Это уже не в первый раз такое. Я живу в Германии, а мой отец — в Эстонии. Послал посылку отцу 22 марта и периодически проверял, где она находится. Наконец посылка прибыла в Эстонию 27 марта, но тут стали происходить загадочные дела”, — пишет Виктор.
Посланные через DHL из Германии посылки по Эстонии доставляет Itella. 2 апреля в системе отслеживания было указано, что курьер пытался доставить посылку, но никого не было дома, хотя как утверждает читатель, его отец является инвалидом и постоянно находится дома.