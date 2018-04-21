Недовольный клиент о службе доставки Itella: я иногда из Китая быстрее получаю посылки!

”Я звоню им и говорю, зачем обманывать, что кто-то приходил? На что мне не смогли ничего ответить. Я им дал номер телефона, чтобы они позвонили, когда поедут доставлять посылку. Три дня не было известий, и тут смотрю, а посылка уже в Таллине, хотя отец живет в Тарту!” — изумляется мужчина.

10 апреля в системе отслеживания снова значилось, что посылку пытались доставить, но получатель не был найден. ”А посылка тем временем все лежит у них на складе, и таким образом они ждут обратной отправки, чтобы получить за обратную пересылку деньги”, — возмущается Виктор.

”После жесткого письма с жалобой, что я привлеку адвоката и службу DHL, посылка все-таки добралась до получателя. Теперь и не знаю, как отправлять в Эстонию посылки, ведь подобное происходит очень часто! Я иногда из Китая быстрее получаю посылки, чем они доходят из Германии в Эстонию”, — констатирует Виктор.

Delfi попросил Itella прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Исполнительный директор Itella Estonia Меэлике Паалберг ответила, что фирма приносит искренние извинения отправителю посылки за доставленные неудобства. По ее словам, у данной посылки не был указан контактный телефон адресата, что вызвало задержки в доставке и контактировании получателя.

Она отметила, что всем отправителям посылок нужно помнить о том, что на посылке должен быть указан как адрес, так и контактный телефон получателя. Тогда можно быть уверенным, что посылка дойдет до адресата быстро и без каких-либо препятствий.