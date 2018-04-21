21.04.2018, 15:30

Недовольный клиент о службе доставки Itella: я иногда из Китая быстрее получаю посылки!

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rus.delfi.ee
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Foto on illustreeriv.
Foto on illustreeriv.(c) panthermedia.net / Andriy Popov

Delfi написал читатель, крайне недовольный службой доставки Itella. По его словам, с их сервисом постоянно происходят проблемы, но последний инцидент просто вывел его из себя. Представитель Itella извинился перед читателем, но переложил вину на него.

”Хочу рассказать, как работает Itella. Это уже не в первый раз такое. Я живу в Германии, а мой отец — в Эстонии. Послал посылку отцу 22 марта и периодически проверял, где она находится. Наконец посылка прибыла в Эстонию 27 марта, но тут стали происходить загадочные дела”, — пишет Виктор.

Посланные через DHL из Германии посылки по Эстонии доставляет Itella. 2 апреля в системе отслеживания было указано, что курьер пытался доставить посылку, но никого не было дома, хотя как утверждает читатель, его отец является инвалидом и постоянно находится дома.

”Я звоню им и говорю, зачем обманывать, что кто-то приходил? На что мне не смогли ничего ответить. Я им дал номер телефона, чтобы они позвонили, когда поедут доставлять посылку. Три дня не было известий, и тут смотрю, а посылка уже в Таллине, хотя отец живет в Тарту!” — изумляется мужчина.

10 апреля в системе отслеживания снова значилось, что посылку пытались доставить, но получатель не был найден. ”А посылка тем временем все лежит у них на складе, и таким образом они ждут обратной отправки, чтобы получить за обратную пересылку деньги”, — возмущается Виктор.

”После жесткого письма с жалобой, что я привлеку адвоката и службу DHL, посылка все-таки добралась до получателя. Теперь и не знаю, как отправлять в Эстонию посылки, ведь подобное происходит очень часто! Я иногда из Китая быстрее получаю посылки, чем они доходят из Германии в Эстонию”, — констатирует Виктор.

Delfi попросил Itella прокомментировать сложившуюся ситуацию.

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Исполнительный директор Itella Estonia Меэлике Паалберг ответила, что фирма приносит искренние извинения отправителю посылки за доставленные неудобства. По ее словам, у данной посылки не был указан контактный телефон адресата, что вызвало задержки в доставке и контактировании получателя.

Она отметила, что всем отправителям посылок нужно помнить о том, что на посылке должен быть указан как адрес, так и контактный телефон получателя. Тогда можно быть уверенным, что посылка дойдет до адресата быстро и без каких-либо препятствий.

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