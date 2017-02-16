Недовольный клиент: банкомат ”съел” карточку. Почему я должен ждать новую так долго?

В редакцию обратился рассерженный клиент Swedbank, у которого банкомат ”проглотил” банковскую карточку, и высказал возмущение тем, что новую карту он получит только в марте.

”Банкомат Swedpank съел мою карточку. Я позвонил в информацию. Мне дали временную карту, которой нельзя совершать платежи. Только снимать наличные. Новая карта поступит в контору в начале марта. Если бы у меня был конкретный адрес, то по почте — в течение 5-6 дней. Прямо выводит из себя. Техник не может прийти на место и дать мне мою старую карточку. Что-то там связанное с безопасностью. Почему в нынешний век инфотехнологий новую карту приходится ждать так долго? И почему временной картой нельзя совершать платежи? ” — написал клиент.

”В отделение банка новая карта поступает в течение максимум 12 дней (зависит от того, как часто происходит поставка карточек в данную контору, а также от государственных праздников как в Латвии, так и в Эстонии)”, — сказал пресс-секретарь Swedbank Март Сийливаск.

”В большинстве случаев это занимает меньше времени. Зависит от того, в какой конторе клиент захотел получить карту. Но клиенту на случай непредвиденных обстоятельств мы называем срок с небольшим запасом”.

”Карточками для автомата расплачиваться нельзя, так как это не персонализированные банковские карты. Они предназначены только для снятия наличных средств”, — пояснил Сийливаск.