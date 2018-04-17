Недовольная покупательница: в Maxima теперь можно платить наличными и карточкой только 50/50?

В редакцию Delfi обратилась читательница, у которой возникла проблема с оплатой покупки квитанциями из автомата по приему тары в одном из столичных магазинов Maxima. По ее словам, продавец сообщила ей, что теперь наличными либо квитанциями должна быть оплачена половина стоимости покупки, иначе оплата оставшейся суммы карточкой не пройдет.

"7 апреля сдала бутылки в автомате по приему тары рядом с магазином Maxima в Таллинне на Копли, 35b на сумму 2.30 евро, закупилась в магазине на 13.65 евро и хотела на кассе оплатить 2.30 квитанциями, а остальное карточкой, как всегда делала раньше. Но продавец сказала, что так нельзя, что теперь можно только 50/50, 50% наличными или квитанциями и 50% карточкой, что даже если попробовать, то оплата карточкой не пройдет. Поскольку столько наличных у меня не было, пришлось оплатить всю сумму карточкой, а за квитанции мне просто выдали 2.30. Это какое-то нововведение или продавец ошиблась?" — задается вопросом читательница.

Коммерческий директор Maxima Марко Пыдер прокомментировал Delfi, что речь шла о техническом сбое, который к сегодняшнему дню устранен. Maxima приносит извинения всем, кому были причинены неудобства в связи со сбоем.