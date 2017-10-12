”Недоотдых” в известном санатории кончился разборками с полицией, администрацией и спецкомиссией

Клиент санатория ”Вярска” не смог ночью спать из-за шумного праздника, устроенного под окнами его номера. Клиент посчитал, что он не отдохнул. Для возврата денег он обратился в Комиссию по потребительским спорам, пишет Delfi Kasulik.

”Прекрасная возможность расслабиться после утомительной рабочей недели на лоне чистой природы, вдали от городской суеты”. Так написано на домашней страничке санатория ”Вярска”, в котором клиент забронировал себе пакет выходного дня за 179 евро.

В эти же выходные на территории санатория проходил Водный праздник, и его участники весьма подпортили отдых клиента. Музыка и шум были такими, что клиент не смог заснуть даже в берушах. В конце концов он вызвал полицию.

Клиент также обратился к администрации с просьбой переселить его в здание водного центра, где не так шумно. Администрация не сочла это возможным.

Рассерженный клиент обратился в Комиссию по потребительским спорам с требованием о возврате 60 евро — за один день испорченного отдыха.

Позиция санатория в коммиссия была такова, что первое предупреждение о празднике было на их страничке в Facebook еще за полтора месяца до его проведения. ”Продавец признает, что не может представить письменного подтверждения того, какую именно информацию предоставили клиенту при бронировании, а также что было написано в то время на домашней страничке”, — значится в объяснении.

Продавец объяснил клиенту в своем ответе, что ежегодно в июле на пляже санатория устраивается Водный праздник, который, прежде всего, является спортивно-развлекательным мероприятием, проводящимся с целью заполнения свободного времени клиентов санатория и местных жителей. ”Большая часть клиентов, прибывших на этих выходных, купили пакет именно из-за Водного праздника, проводимого на пляже”, — значится в ответе.

Решение комиссии: частичная компенсация

По оценке комиссии, приведенные обстоятельства дают основание для заключения, что продавец нарушил договор сторон. У потребителя имелись основания полагать, что услуга будет соответствовать условиям, заявленным при заключени договора.

Ввиду того, что точную величину ущерба определить невозможно, ее установила комиссия. Санаторий ”Вярска” должен вернуть клиенту 30 евро.