10.10.2018, 15:30

Недолго музыка играла: другие продавцы топлива повысили цены на бензин вслед за Olerex

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rus.delfi.ee
EST 27
Olerex, Circle K, Neste
Olerex, Circle K, NesteFoto: Tiit Blaat

Вчера стоимость топлива у Olerex отличалась от других продавцов на 10 центов, сегодня разницы в цене уже нет.

Вчера вечером Olerex повысила цену на 95-й бензин до 1,439 евро за литр, что является рекордом за последние шесть лет. Другие продавцы не последовали за Olerex — наоборот, Alexela, Neste и Circle K снизили цену до 1,339 евро за литр. Следовательно, возникла такая ситуация: в некоторых районах рядом заправки, разница в цене на которых — целых 10 центов.

Сегодня же Neste и Circle K также повысили цену на 95-й бензин до 1,439 евро за литр. Позже других повысила цену Alexela, у которой цена теперь тоже одинаковая с конкурентами.

На заправках Krooning цена на топливо ниже: 95-й бензин — 1,369 евро за литр и дизель — 1,359.

Olerex, Circle K, Neste Foto: Tiit Blaat
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