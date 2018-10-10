Недолго музыка играла: другие продавцы топлива повысили цены на бензин вслед за Olerex

Вчера вечером Olerex повысила цену на 95-й бензин до 1,439 евро за литр, что является рекордом за последние шесть лет. Другие продавцы не последовали за Olerex — наоборот, Alexela, Neste и Circle K снизили цену до 1,339 евро за литр. Следовательно, возникла такая ситуация: в некоторых районах рядом заправки, разница в цене на которых — целых 10 центов.

Сегодня же Neste и Circle K также повысили цену на 95-й бензин до 1,439 евро за литр. Позже других повысила цену Alexela, у которой цена теперь тоже одинаковая с конкурентами.

На заправках Krooning цена на топливо ниже: 95-й бензин — 1,369 евро за литр и дизель — 1,359.