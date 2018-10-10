Недолго музыка играла: другие продавцы топлива повысили цены на бензин вслед за Olerex(79)
Вчера стоимость топлива у Olerex отличалась от других продавцов на 10 центов, сегодня разницы в цене уже нет.
Вчера стоимость топлива у Olerex отличалась от других продавцов на 10 центов, сегодня разницы в цене уже нет.
Вчера вечером Olerex повысила цену на 95-й бензин до 1,439 евро за литр, что является рекордом за последние шесть лет. Другие продавцы не последовали за Olerex — наоборот, Alexela, Neste и Circle K снизили цену до 1,339 евро за литр. Следовательно, возникла такая ситуация: в некоторых районах рядом заправки, разница в цене на которых — целых 10 центов.
Сегодня же Neste и Circle K также повысили цену на 95-й бензин до 1,439 евро за литр. Позже других повысила цену Alexela, у которой цена теперь тоже одинаковая с конкурентами.
На заправках Krooning цена на топливо ниже: 95-й бензин — 1,369 евро за литр и дизель — 1,359.
Müügikonsultant
DAW (TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ)
Tähtaeg: 14.10.2018
Projektihaldur
OSHINO ELECTRONICS (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 28.10.2018
Rail baltic projekti maakorraldajat ja kinnisvara …
MAA-AMET
Tähtaeg: 14.10.2018
Regional information security officer
ALD AUTOMOTIVE EESTI AS
Tähtaeg: 21.10.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.