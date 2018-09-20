20.09.2018, 21:02

Нечестные приемы торговли? Фирме Tallinn Dolls грозит солидный штраф

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rus.delfi.ee
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Tallinn Dollsi salajane stiilipidu
Tallinn Dollsi salajane stiilipidu. Brändi juht Mari Martin paremal.Foto: Kalle Veesaar

Отечественный модный бренд Tallinn Dolls, часто привлекающий в свою рекламу эстонских знаменитостей, может получить большой штраф, если не устранит недочеты в своем интернет-магазине.

Департамент по защите прав потребителя потребовал от Tallinn Dolls устранить недочеты, но знаменитый модный бренд этого пока что не сделал. Предприятию сделано предупреждение о возможном штрафе на сумму около 10 тысяч евро, пишет портал Rahageenius.

Tallinn Dolls, рекламирующий себя при помощи знаменитых женщин Эстонии, получил от Департамента по защите прав потребителя приказ поменять текст на главной странице интернет-магазина таким образом, чтобы он был одинаково понятен для всех клиентов. По словам эксперта по коммуникациям департамента Пилле Кальда, на данный момент недочет устранен не был.

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Департмент по защите прав потребителя обращает внимание на использование нечестных приемов торговли. Например, при заказе джемпера под продукцией написано, что он сделан специально для заказчика, поэтому у него нет права вернуть товар. Но так как клиента заранее не спрашивают о его размерах, то такие требования являются нечестными и противоречат Обязательственно-правовому закону.

Как уверяет руководитель бренда Мари Мартин, требования соблюдены, но Департамент по защите прав потребителя отмечает, что это сделано лишь частично.

Недавно бренд Tallinn Dolls стал участником скандала с платьем. Клиентка фирмы была возмущена тем, что модель ее любимого платья является формой для обслуживающего персонала.

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