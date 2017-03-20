Небывалые скидки, нереальные сроки и куча долгов. Что делать пострадавшим клиентам Crazydeal?

В пятницу Департамент защиты прав потребителей сообщил о закрытии доступа к сайту ваучерного портала Crazydeal Group OÜ, который оставил большое количество потребителей без заказанного ими товара, не вернул деньги и в установленные сроки не выполнил свои обязательства и предписания ведомства.

В отношении фирмы возбуждено административное производство. В феврале департамент вынес порталу предписание, отметив наиболее распространенные проблемы и типичные случаи, с которыми сталкивались обманутые потребители.

”Я приобрел у Crazydeal 4 товара. В качестве сроков доставки в имейле было указано 14.-21.11.2016. Поскольку в указанное время я товар не получил, то 23 ноября связался с ними по телефону. Сразу они мне ответить на мой вопрос не смогли, а 24 ноября прислали имейл, где предположи новые сроки доставки 26.12.2016.- 9.01.2017. Новые сроки мне не подходили, и я попросил вернуть мне деньги. Мне ответили, что возврат средств будет осуществлен после обнуления заказа в течение двух недель. Заказ был аннулировал 14 декабря, так что деньги я должен был получить 28 декабря. Поскольку к этому сроку мне на банковский счет так ничего и не пришло, я позвонил им вновь. По инфотелефону мне пообещали, что узнают об этом у бухгалтера. Через четыре дня, 2 января, мне пришел имейл с извинениями и сообщением, что информация передана бухгалтерии. С этого момента они на мои письма и звонки не отвечали. За заказанные товары я заплатил Crazydeal 54,66 евро и жду их до сих пор”.

По данным департамента, обращения и заявления потребителей показывают, что Crazydeal своевременно не поставлял товар начиная с августа 2016 года по февраль 2017. Продавец не придерживался сроков доставки и постоянно продлевал их. Таким образом, по оценке департамента, фирма предоставляла потребителям ложную информацию относительно сроков поставки и давала обещания, которые была не в состоянии выполнить. Многие потребители долго ждали выполнения заказа, но безрезультатно.

Кроме проблем со сроками поставок, наблюдались и другие. Так, однажды магазин выставил на продажу ”удобное женское белье Guess”, срок поставки которого колебался от 16 октября до 23 января, а в качестве обычной стоимости указывались 45,90 евро. Crazydeal предлагал покупателю ”небывалую скидку”, в результате которой товар обойдется ему всего в 30 евро. Однако в то же время другой зарегистрированный в Эстонии интернет-магазин продавал тот же товар по полной цене, которая составляла 23,70 евро. Остается неясным, предлагался ли вообще данный товар когда-нибудь по полной стоимости, в связи с чем, по оценке департамента, речь идет о нечестной информации со стороны Crazydeal относительно столь высокой ”изначальной стоимости”.

Еще один странный случай был зафиксирован в октябре прошлого года, когда портал продавал рождественские лампочки. Предложение казалось заманчивым, за исключением одной детали: английского штепселя, о котором в описании не было указано ни слова и о котором потребитель узнал лишь после получения товара.

В конце января департамент занес Crazydeal в черный список. Директор предприятия Кейт Пийбеманн отметил тогда несправедливость ведомства. ”Если на кого-то 30 или 60 клиентов подали жалобы, то эти отдельно взятые цифры могут показаться большими, но следует принимать во внимание общий объем обслуживания", — сказал он.

На данный момент в департамент обратились 703 потребителя. С начала марта в рамках предварительного рассмотрения дела комиссией департамента Crazydeal не ответил ни на заявления потребителей, ни на требования о разъяснении со стороны департамента. В связи с этим департамент пришел в выводу, что рассмотрение комиссией заявлений потребителей является бесперспективным, ведь ее решение не подлежат принудительному исполнению.

Потребитель имеет возможность подать в суд заявление о взыскании денег с должника в рамках упрощенного производства или подать исковое заявление.