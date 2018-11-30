30.11.2018, 08:25

Небольшое изменение закона прибавит к стоимости поездки на такси до одного евро

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rus.delfi.ee
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Takso Tallinna liikluses
Takso Tallinna liiklusesFoto: Taavi Sepp

Изменение регулирующего использование таксометра закона, начавшее действовать с понедельника, может принести пассажирам такси повышение цены до 1 евро.

Изменения, по сути, уравнивают ценовую политику обычных такси с политикой оказывающих услугу совместной поездки.

Суть изменения в изменении учета повременной оплаты. Если до сих пор при поездке на такси повременная оплата начинала набегать только тогда, когда скорость падала ниже 22 км/ч, то по новой регуляции повременная оплата начинает бежать сразу в начале поездки параллельно с платой за километр.

Хотя пассажирам такси уже бросилось в глаза изменение прейскуранта обычных такси — например, исходя из этого уже изменило прейскурант предприятие Elektritakso, — вступление в действие этого изменение стало новостью для члена правления Союза таксофирм, руководителя Sõbra Takso Марта Пальма. Но он признал, что, очевидно, изменение внесли по предложению одного из их членов.

Сколько таксофирм и насколько быстро последуют примеру Elektritakso, он сейчас предсказать не может. "Это внутреннее дело фирм. Очевидно, они изменят это — иначе неравная конкуренция с услугами совместной поездки", — сказал Пальм. В отличие от таксофирм, оказывающие услугу совместной поездки уже раньше могли учитывать временной тариф с самого начала поездки.

Предприятие самого Пальма Sõbra Takso собирается подумать об этом и проследить за рыночной ситуацией. Возможное повышение цены он оценивает как сравнительно небольшое. "Единственное, что там может быть, это то, что нынешний временной тариф начнет бежать вместе с временем и это прибавит какой-нибудь евро к счету — то есть легкое повышение цены", — описал он. В случае недолгих поездок это может означать прибавку и 50 евроцентов.

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