Небольшое изменение закона прибавит к стоимости поездки на такси до одного евро

Изменения, по сути, уравнивают ценовую политику обычных такси с политикой оказывающих услугу совместной поездки.

Суть изменения в изменении учета повременной оплаты. Если до сих пор при поездке на такси повременная оплата начинала набегать только тогда, когда скорость падала ниже 22 км/ч, то по новой регуляции повременная оплата начинает бежать сразу в начале поездки параллельно с платой за километр.

Хотя пассажирам такси уже бросилось в глаза изменение прейскуранта обычных такси — например, исходя из этого уже изменило прейскурант предприятие Elektritakso, — вступление в действие этого изменение стало новостью для члена правления Союза таксофирм, руководителя Sõbra Takso Марта Пальма. Но он признал, что, очевидно, изменение внесли по предложению одного из их членов.

Сколько таксофирм и насколько быстро последуют примеру Elektritakso, он сейчас предсказать не может. "Это внутреннее дело фирм. Очевидно, они изменят это — иначе неравная конкуренция с услугами совместной поездки", — сказал Пальм. В отличие от таксофирм, оказывающие услугу совместной поездки уже раньше могли учитывать временной тариф с самого начала поездки.

Предприятие самого Пальма Sõbra Takso собирается подумать об этом и проследить за рыночной ситуацией. Возможное повышение цены он оценивает как сравнительно небольшое. "Единственное, что там может быть, это то, что нынешний временной тариф начнет бежать вместе с временем и это прибавит какой-нибудь евро к счету — то есть легкое повышение цены", — описал он. В случае недолгих поездок это может означать прибавку и 50 евроцентов.