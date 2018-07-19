Не защищаете мобильные устройства паролем? Это опасно!

Согласно исследованию Kaspersky Lab, 17% пользователей никак не защищают свои мобильные устройства, и более половины (52%) не ставят на них пароль. Это означает, что люди рискуют сделать ценные данные, хранящиеся на смартфонах, планшетах и некоторых других гаджетах, доступными для всех, в том числе злоумышленников.

Сегодня многие пользователи для всех онлайн-активностей задействуют мобильные устройства. Так, 68% респондентов регулярно выходят в сеть со смартфона, а 34% — с планшета. Поэтому кража этих устройств может оказаться настоящим ударом, сообщается в пресс-релизе компании.

По данным экспертов Kaspersky Lab, более трети (35%) респондентов используют смартфоны для совершения операций онлайн-банкинга. Это означает, что в случае взлома или потери устройства злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной финансовой информации пользователя. Кроме того, 57% опрошенных регулярно заходят со смартфонов в свои аккаунты электронной почты и в социальные сети.

При этом наличие критически важных сведений на мобильных устройствах необязательно побуждает людей становиться сознательными и ответственными в вопросах кибербезопасности. Только 30% опрошенных пользователей создают резервные копии данных, хранящихся на мобильных гаджетах, 21% используют функцию ”Антивор” и 11% шифруют файлы и папки во избежание несанкционированного доступа к ним.