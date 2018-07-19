19.07.2018, 15:11

Не защищаете мобильные устройства паролем? Это опасно!

 (1)
rus.delfi.ee
EST
Koolilaps nutitelefoniga
Koolilaps nutitelefoniga. Pilt on illustreerivFoto: Tiit Blaat

Согласно исследованию Kaspersky Lab, 17% пользователей никак не защищают свои мобильные устройства, и более половины (52%) не ставят на них пароль. Это означает, что люди рискуют сделать ценные данные, хранящиеся на смартфонах, планшетах и некоторых других гаджетах, доступными для всех, в том числе злоумышленников.

Сегодня многие пользователи для всех онлайн-активностей задействуют мобильные устройства. Так, 68% респондентов регулярно выходят в сеть со смартфона, а 34% — с планшета. Поэтому кража этих устройств может оказаться настоящим ударом, сообщается в пресс-релизе компании.

По данным экспертов Kaspersky Lab, более трети (35%) респондентов используют смартфоны для совершения операций онлайн-банкинга. Это означает, что в случае взлома или потери устройства злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной финансовой информации пользователя. Кроме того, 57% опрошенных регулярно заходят со смартфонов в свои аккаунты электронной почты и в социальные сети.

При этом наличие критически важных сведений на мобильных устройствах необязательно побуждает людей становиться сознательными и ответственными в вопросах кибербезопасности. Только 30% опрошенных пользователей создают резервные копии данных, хранящихся на мобильных гаджетах, 21% используют функцию ”Антивор” и 11% шифруют файлы и папки во избежание несанкционированного доступа к ним.

”Сегодня мобильные устройства — неотъемлемая часть жизни многих людей, которые хранят на них свои конфиденциальные данные. Поэтому зачастую смартфоны, планшеты, нетбуки и другие аналогичные гаджеты становятся привлекательной мишенью для киберпреступников. Только в 2017 году Kaspersky Lab зафиксировала 42,7 миллиона атак вредоносного мобильного ПО, что на 2,7 миллиона превышает показатель за предыдущий год. Поэтому надёжная защита мобильных устройств крайне необходима современным пользователям”, — подчеркнул Виктор Чебышев, антивирусный эксперт Kaspersky Lab.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Советник руководителя Одесской полиции: ”Какие-то девочки были”. Погибшие граждане Эстонии устраивали оргии

19.07.2018
Советник руководителя Одесской полиции Руслан Форостяк рассказал Delfi, что причиной смерти граждан Эстонии, которых обнаружили в Одессе 14 июля в одном из номеров гостиницы, стали не только наркотики, поскольку они были слабодействующими, а их совместное употребление с алкоголем и ”Виагрой”, что привело к передозировке.
Подробнее



Из-за отравления в ресторане NOA госпитализированы 8 человек, всего к медикам обратилось 13 пострадавших

19.07.2018
Из получивших пищевое отравление в ресторане NOA в Ляэне-Таллиннской центральной больнице находятся уже 8 человек. Амбулаторно в больницу обратились 5 человек, которым поставлен диагноз сальмонеллез.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Ратас: 800 000 евро за смену названия Больничной кассы и Кассы по безработице — слишком дорого

19.07.2018
На пресс-конференции правительства премьер-министру Юри Ратасу задали вопрос, обоснована ли инвестиция в 865 000 евро на смену названия Больничной кассы и Кассы по безработице.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Meeste käekell ES107031003
150,30 €
90,18 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


В ДТП в Нымме погиб басист эстонского ансамбля Kosmikud. Его на машине сбил новый сожитель экс-супруги музыканта

19.07.2018
Ансамбль Kosmikud сообщил, что ночью скончался их басист Райво Рятте по прозвищу Кыммари (14.06.1970 — 18.07.2018). Полиция подтверидла, что музыкант погиб в результате ДТП.
Подробнее

"Похвально, что никто не скрывает сумму". Смена названия Больничной кассы и Кассы по безработице: что думают политики

19.07.2018
Против смены названия Больничной кассы и Кассы по безработице выступают многие политики. Тийна Кангро и Виктория Ладынская-Кубитс также считают, что это сырая идея.
Подробнее

ФОТО и ВИДЕО: ”Пляж на расстоянии вытянутой руки”. Ожидание vs реальность, или Как блефуют столичные маклеры

19.07.2018
Таллиннские маклеры по продаже недвижимости соблазняют потенциальных покупателей новых домов идеальным местоположением и красивой погодой, близостью кафе, мойкой собак, бесплатными яблоками и тысячами дружелюбных соседей, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ