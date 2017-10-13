Не запутайтесь! Магазины Maxima кардинально обновили ценники

Delfi уже несколько раз писал о том, что у клиентов Maxima возникают трудности с пониманием ценников, поскольку используются различные цвета, о значении которых нигде не сказано.

На днях сеть магазинов сообщила своим клиентам, что отныне в Maxima будут ценники лишь трех цветов: ”Мы обновили ценники, чтобы Тебе было ясно, по какой цене Ты покупаешь в наших магазинах свои любимые товары. За основу изменений мы приняли отзывы клиентов и общеервопейские тенденции”.

Предложения для владельцев карточки Aitäh будут обозначены оранжевым, все скидки — красным, а обычные цены — желтым цветом.

