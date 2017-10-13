Не запутайтесь! Магазины Maxima кардинально обновили ценники

Delfi уже несколько раз писал о том, что у клиентов Maxima возникают трудности с пониманием ценников, поскольку используются различные цвета, о значении которых нигде не сказано.
На днях сеть магазинов сообщила своим клиентам, что отныне в Maxima будут ценники лишь трех цветов: ”Мы обновили ценники, чтобы Тебе было ясно, по какой цене Ты покупаешь в наших магазинах свои любимые товары. За основу изменений мы приняли отзывы клиентов и общеервопейские тенденции”.
Предложения для владельцев карточки Aitäh будут обозначены оранжевым, все скидки — красным, а обычные цены — желтым цветом.
Rae vald, Дом, 75 000 EUR
Tallinn, Квартира, 94 000 EUR
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