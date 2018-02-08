Не забывайте обновлять свои данные! Иначе банки могут ограничить доступ к услугам

Клиент SEB получил по электронной почте письмо с просьбой обновить свои данные, иначе доступ к банковским услугам может быть ограничен. Выяснилось, что подобные требования существуют у всех крупных поставщиков финансовых услуг в Эстонии.

”Мы вправе ограничить оказание расчетных услуг клиентам, которые не обновляют данные к установленному сроку или отказываются от сотрудничества. Мы ограничим Ваше пользование интернет-банком, если к указанному сроку данные не будут обновлены”, — написано в сообщении.

Ограничения, действительно, возможны

По словам специалиста по связям с общественностью банка SEB Юлии Пийлманн, извещения приходят клиентам в зависимости от того, когда они последний раз проверяли и обновляли свои данные.

”Все клиенты по истечении определенного периода должны обновлять свои данные, чтобы при необходимости банк мог с ними быстро и эффективно связаться”, — сказала она. В случае, если данные клиента меняются, ему не обязательно ждать от банка соответствующего оповещения: он может сам по собственной инициативе посмотреть и подтвердить свои данные.

По словам Пийлманн, несвоевременное обновление данных в определенных случаях, действительно, может привести к ограничениям. ”В случае, если клиент неоднократно игнорирует просьбы банка об обновлении данных, мы, действительно, можем ограничить пользование счетом”, — сказала она, но добавила, что перед этим клиенту всегда рассылаются уведомления по различным каналам (интернет-банк, электронная почта, SMS).

Если в связи с необновленными данными на счет все-таки будут наложены ограничения, то данные можно будет обновить через интернет или в отделении банка.

Процесс обновления, по словам Пийлманн, как правило, занимает несколько минут: клиент просматривает свои данные, проверяет соответствие электронной почты, номера телефона, адреса и прочего. Банк со своей стороны снабжает подтверждение клиента печатью с датой, показывающей, когда клиент последний раз просматривал свои данные и подтверждал их корректность.

”Знай своего клиента”

Подобные правила действуют и в других банках. Руководитель службы по коммуникации Swedbank Кристи Роост сказала, что различные правовые нормы налагают на банк обязательство по сбору и обновлению данных клиентов.

”В связи с этим и мы время от времени обращаемся к своим клиентам с просьбой обновить свои контактные данные, — сказала она. — Большинство из нас — законопослушные граждане, и может показаться, что банки просят у клиентов слишком много информации. К сожалению, следует считаться с тем, что мы живем в условиях сложной международной ситуации, когда необходимо бороться с коррупцией, отмыванием денег и терроризмом, а также следовать международным санкциям. Исходя из этого банки по всему миру руководствуются принципом ”знай своего клиента”, и сбор данных клиентов является его частью”.

Роост подтвердила, что если клиент к определенному сроку не внесет изменения в обязательную анкету, то банк может наложить ограничения на доступ к счету. Это означает, например, что человек не сможет совершать сделки в интернет-банке, пока не заполнит анкету. ”В нашей практике такие ограничения время от времени случаются”, — сказала она.

Руководитель подразделения по борьбе с отмыванием средств Luminor Ханнес Оя также сослался на принцип ”знай своего клиента”, необходимость следовать которому в Эстонии обусловлена требованиями общеевропейских и внутригосударственных правовых актов.

”Это принцип, который предполагает наличие у занимающегося посредничеством в предоставлении финансовых услуг участника рынка знания того, кто является обслуживаемым клиентом и каков его бэкграунд, — сказал Оя. — Также поставщик услуги должен обладать постоянным знанием, что бэкграунд клиента не изменился. Для этого необходимо периодическое обновление данных клиентов”.

Оя тоже отметил, что если клиент не предоставляет необходимую информацию поставщику услуги, то последний имеет право отказаться предоставлять эту услугу. ”У нас такие случаи происходят все же редко”, — сказал он и добавил, что обычно клиентам необходимо обновлять свои данные как минимум раз в три года.