НЕ ЗАБУДЬТЕ! В среду начинается подача налоговых деклараций

В среду, то есть 15 февраля, начинается подача налоговых деклараций за 2016 год. Перед тем, как подтвердить декларацию, следует внимательно проверить свои данные, пишет Maaleht.

”Несмотря на то, что часть ваших данных уже автоматически отображается в вашей декларации, часть при необходимости нужно внести вручную. Это касается, к примеру, доходов от сдачи в аренду, доходов, полученных за границей, а также иных видов дохода за прошлый год”, — сказал специалист Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде. Сумму выплаченных по жилищному кредиту процентов также следует вручную отослать на декларацию через банк.

Кроме того, следует принимать во внимание, что в первые несколько дней желающих подать декларацию будет слишком много, что может нарушить работу системы. ”Из-за большого количества желающих процесс подачи декларации может занять больше времени, чем обычно, так как не все смогут одновременно получить доступ”, — сказал он и посоветовал при возможности повременить с подачей несколько дней, так как на скорость возврата по налогу это не повлияет.

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Задекларировать расходы можно до 31 марта. Удде советует использовать для этого либо ИД-карту, либо Mobiil-ID. ”В 2018 году в связи с развитием электронной среды департамента мы полностью перейдем на решение по идентификации на основании ИД-карт. Это означает, что далее войти в ”электронный департамент” можно будет только при помощи ИД-карты или мобильной идентификации”, — сказал он.

Необлагаемый налогом минимум в прошлом году составил 2040 евро в год, а дополнительный необлагаемый доход от пенсий 2700 евро. Дополнительный освобожденный от налога доход в случае интрессов по жилищному кредиту, обучения и пожертвований составит в этом году 1200 евро вместо прежних 1920 евро.

Самые существенные изменения касаются расходов на обучение и декларации расходов на сдачу в аренду. С этого года в качестве расходов на обучение нельзя вычесть расходы на обучение в целях получения водительского удостоверения категорий A и B, а также расходы на кружки по интересам людей, достигших по состоянию на 1 января 2016 года 18-летнего возраста. Кроме того, если ранее подоходным налогом облагался весь задекларированный арендодателем доход от сдачи в аренду жилых помещений, то теперь только 80%.

Более точную информацию и помощь можно получить на сайте Налогово-таможенного департамента или по инфотелефонам, указанным там же.