Не выкидывайте наклейки! Выйдет еще один дополнительный тираж книги "Наша Эстония"

Все 33 тысячи экземпляров книги Maxima "Наша Эстония" быстро разошлись с прилавков, а те, кто не успел ее приобрести, даже инициировали петицию для печати нового тиража. Maxima от этой идеи отказалась, но автор книги Эпп Петроне и издательство Petrone Print решили сами выпустить еще один дополнительный тираж.

Petrone Print напечатает дополнительно книгу "Наша Эстония" как на эстонском, так и на русском языках.

"Они будут почти идентичны тем, которые продавала торговая сеть Maxima, но теперь пустующие места, куда надо вклеить наклейку, будут заменены картинками", — говорит автор книги Эпп Петронe.

"Несколько недель мы искали решение для сложившейся ситуации и наконец-то достигли результатов: новые версии книг подойдут как новым покупателям, так и старым — детишкам, которые хотят вклеить уже собранные наклейки в интересную книжку. Свои наклейки они смогут наклеить сверху на уже напечатанные в книге картинки", — объяснила она.

Новый тираж, новая цена

Новый тираж будет немного отличаться от того, который был в продаже в магазинах Maxima. В данный момент автор и художник занимаются дополнением и исправлением книги, также туда добавятся и новые истории.

"Уберем рекламу и добавим новые части, — подводит итоги сделанных изменений Петронe, — Стиль произведений останется таким же: смешные и познавательные диалоги между мамой и ребенком о природе, истории и настоящем времени. В общем, о нашей Эстонии".