06.04.2018, 15:10

Не выкидывайте наклейки! Выйдет еще один дополнительный тираж книги "Наша Эстония"


Андрей Данило
Андрей Данило
Редактор
EST 11
Не выкидывайте наклейки! Выйдет еще один дополнительный тираж книги "Наша Эстония"
Foto: Maxima Eesti

Все 33 тысячи экземпляров книги Maxima "Наша Эстония" быстро разошлись с прилавков, а те, кто не успел ее приобрести, даже инициировали петицию для печати нового тиража. Maxima от этой идеи отказалась, но автор книги Эпп Петроне и издательство Petrone Print решили сами выпустить еще один дополнительный тираж.

Petrone Print напечатает дополнительно книгу "Наша Эстония" как на эстонском, так и на русском языках.

"Они будут почти идентичны тем, которые продавала торговая сеть Maxima, но теперь пустующие места, куда надо вклеить наклейку, будут заменены картинками", — говорит автор книги Эпп Петронe.

"Несколько недель мы искали решение для сложившейся ситуации и наконец-то достигли результатов: новые версии книг подойдут как новым покупателям, так и старым — детишкам, которые хотят вклеить уже собранные наклейки в интересную книжку. Свои наклейки они смогут наклеить сверху на уже напечатанные в книге картинки", — объяснила она.

Новый тираж, новая цена

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Новый тираж будет немного отличаться от того, который был в продаже в магазинах Maxima. В данный момент автор и художник занимаются дополнением и исправлением книги, также туда добавятся и новые истории.

"Уберем рекламу и добавим новые части, — подводит итоги сделанных изменений Петронe, — Стиль произведений останется таким же: смешные и познавательные диалоги между мамой и ребенком о природе, истории и настоящем времени. В общем, о нашей Эстонии".

Новые книги "Meie Eesti" и "Наша Эстония" будут доступны в книжных магазинах и супермаркетах. По словам Петронe они подходят теперь и библиотекам, и школам, и детским садам — всем тем, кто не участвовал в недавно закончившейся кампании по сбору наклеек.

Однако не все так просто — новый тираж "Нашей Эстонии" будет стоить в магазинах уже 12,90 евро, когда изначально в Maxima книга продавалась всего за 3,99 евро.

Книга должна появиться на прилавках в мае. В ней будет 64 страницы, и в ней появятся еще пять новых рассказов.

"К сожалению, мы не сможем продавать новую книгу по такой же хорошей цен. Эта цена была в прямом смысле подарком для народа", — прокомментировала Петронe.

ТОП

Небывалый успех

К 100-летию Эстонской Республики сеть магазинов Maxima выпустила в продажу книгу ”Наша Эстония” на эстонском и русском языках, в также запустила кампанию по выдаче наклеек для книги за покупки.

Общий тираж книги на обоих языках вместе с повторным изданием в 33 раза превысил обычный тираж детских книг (1000 экземпляров). Первый тираж составил 26 000 книг, дополнительный — 7000 экземпляров, так что общий тираж книги достиг 33 000.

В итоге Maxima сообщила, что новые экземпляры печататься не будут. На онлайн-платформе Petitsioon.ee даже появилась петиция в поддержку дополнительного тиража книги, а на okidoki.ee и osta.ee ее продавали чкть ли не в десять раз дороже.

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