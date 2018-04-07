07.04.2018, 16:30

”Не выдерживает никакой критики!” Клиентам Piletilevi все еще не вернули деньги за отмененный в 2016 году концерт

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rus.delfi.ee
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Pettunud Ramazzotti fännid Saku Suurhallis
Pettunud Ramazzotti fännid Saku SuurhallisFoto: Photographer: Marianne Ubaleht

Читатель обратился в редакцию и сообщил, что до сих пор не получил назад деньги за билеты на отмененный концерт Эроса Рамазотти, который должен был состояться в июне 2016 года.

”Раньше все обещали, но теперь уже долгое время полная тишина. Piletilevi AS своей вины не видит, хотя и была посредником при продаже билетов Herman Stage CO SIA. В любом случае отношение с их стороны не выдерживает никакой критики. Получается, что покупатель, приобретая билеты в Piletilevi, должен заранее считаться с тем, что может оказаться обманутым? Сейчас у меня не получено около 140 евро”, — сетует он.

Координатор по маркетингу Piletilevi Кади Хальянд сказала, что понимает клиента и что последнюю информацию по данной ситуации можно найти на их сайте:

”В марте прошлого года Piletilevi получило подтверждение, что организатор концерта, компания Herman Stage Co SIA, выиграл дело в Арбитражном суде города Москвы. В связи с вынесенным решением суда, ООО Глобальные коммуникации, заключившее договор с артистом, обязано было возместить все причитающиеся по контракту суммы компании Herman Stage Co SIA к 18-му января 2018 года, после чего организатор должен был продолжить возврат денег за купленные на концерт билеты. Piletilevi. Ввиду того, что на средства на возврат от компании ООО Глобальные коммуникации организатором не были получены, он выразил намерение осуществлять выплаты клиентам из личных средств по мере своих возможностей. Возврат билетов возобновлен в марте месяце и осуществляется на основании сделанных в 2016 году заявлений клиентов в порядке их очередности”.

По состоянию на 29 марта организатор вернул деньги по 10 переданным ему заявлениям, в общей сложности удовлетворено 210 завлений.

Piletilevi отмечает, что не располагает средствами, которые могли бы ускорить процесс возврата, но заверяет, что сделает все возможное для того, чтобы все покупатели получили свои деньги обратно.

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