”Не выдерживает никакой критики!” Клиентам Piletilevi все еще не вернули деньги за отмененный в 2016 году концерт

”В марте прошлого года Piletilevi получило подтверждение, что организатор концерта, компания Herman Stage Co SIA, выиграл дело в Арбитражном суде города Москвы. В связи с вынесенным решением суда, ООО Глобальные коммуникации, заключившее договор с артистом, обязано было возместить все причитающиеся по контракту суммы компании Herman Stage Co SIA к 18-му января 2018 года, после чего организатор должен был продолжить возврат денег за купленные на концерт билеты. Piletilevi. Ввиду того, что на средства на возврат от компании ООО Глобальные коммуникации организатором не были получены, он выразил намерение осуществлять выплаты клиентам из личных средств по мере своих возможностей. Возврат билетов возобновлен в марте месяце и осуществляется на основании сделанных в 2016 году заявлений клиентов в порядке их очередности”.

По состоянию на 29 марта организатор вернул деньги по 10 переданным ему заявлениям, в общей сложности удовлетворено 210 завлений.

Piletilevi отмечает, что не располагает средствами, которые могли бы ускорить процесс возврата, но заверяет, что сделает все возможное для того, чтобы все покупатели получили свои деньги обратно.