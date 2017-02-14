Не все водители Uber и Taxify декларируют доходы, а их суммы вызывают сомнение

Осенью 2015 года Налогово-таможенный департамент и предоставляющие транспортные услуги фирмы Uber и Taxify сотрудничали над созданием современной платформы, облегчающей декларирование доходов. Теперь доступны первые результаты ее работы.

В прошлом году декларацию о доходах за 2015 год подали 62 частных лиц, получившие доходы через Uber и Taxify. Предварительно заполнили декларации лишь несколько десятков лиц, потому что департамент закончил работу над решением автоматической подачи данных лишь перед началом декларационного периода.

В этом году данные о доходах за 2016 год представили 274 водителей Uber и Taxify. Это число, скорее всего, увеличиться, потому что не все должны в обязательном порядке заполнять предварительную декларацию доходов.

Хотя число задекларировавших свои доходы водителей увеличилось, но это всего лишь четверть от всех лиц, оказывающих транспортные услуги посредством платформ Uber и Taxify. Их точное число не известно. По словам Uber, у них работает 500 водителей, а в Taxify сообщили, что вместе с таксистами у них работает 2000 водителей.

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Также интересно взглянуть и на суммы задекларированных доходов. Эта сумма за 2015 год достигла 70 000 евро, то есть в среднем годовой доход одного лица составил 1120 евро. В 2016 году 274 водителя задекларировали 435 418 евро дохода, то есть в среднем 1589 евро в год на человека.

Это означает, что средний месячный доход составил 130 евро. Учитывая то, что одна поездка стоит примерно четыре евро, то для того, чтобы заработать 130 евро нужно обслужить всего 30 клиентов в месяц.