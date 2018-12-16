Не все так плохо! Алкогольная политика Осиновского получила признание на европейском уровне

Награждение состоялось еще в ноябре на конференции European Alcohol Policy в шотландском Эдинбурге.

При определении победителя важную роль сыграла тема приграничной торговли, поднятая во время председательства Эстонии в ЕС, а также целый ряд внутригосударственных мер по уменьшению употребления алкоголя, в том числе отделение в магазинах алкогольных товаров от других, упразднение happy hour, отдельные помещения для алкоголя в больших магазина, запрещение наружной рекламы и прочее.