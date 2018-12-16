16.12.2018, 12:50

Не все так плохо! Алкогольная политика Осиновского получила признание на европейском уровне

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rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

В 2018 году общеевропейскую премию за уменьшение наносимого алкоголем вреда получил Евгений Осиновский за проведенную им во времена своего пребывания в должности министра алкогольную политику.

Награждение состоялось еще в ноябре на конференции European Alcohol Policy в шотландском Эдинбурге.

При определении победителя важную роль сыграла тема приграничной торговли, поднятая во время председательства Эстонии в ЕС, а также целый ряд внутригосударственных мер по уменьшению употребления алкоголя, в том числе отделение в магазинах алкогольных товаров от других, упразднение happy hour, отдельные помещения для алкоголя в больших магазина, запрещение наружной рекламы и прочее.

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