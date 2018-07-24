24.07.2018, 12:20

"Не верь тому, что написано на заборе!" Клиента Ehituse ABC возмутило поведение магазина во время рекламной кампании

 (7)
комментарии фирмы и департамента
Эрика Каяк
Эрика Каяк
EST
Ehituse ABC
Рекламный баннерFoto: Delfi lugeja

Для продавцов скидки являются хорошим способом привлечь клиентов, а для клиентов — хорошим способом сэкономить. Кампании проходят, условно говоря, всегда и везде, поэтому неудивительно, что в этом изобилии цифр и условий между потребителями и торговцами то и дело случаются недопонимания.

"14-15 июля этого года в Локса магазином стройматериалов АВС проводилась кампания по распродаже товаров со снижением цены на все товары на 25%, как это следует из баннера, водруженного на здании этого магазина", — написал в редакцию Delfi читатель.

Обрадовавшись скидке, мужчина выбрал для покупки душевой уголок стоимостью 150 евро, но на этом его радость закончилась. "Обещанную баннером скидку 25% на кассе не применили, сославшись на то, что задолго до кампании цена на выбранный мной товар была уже снижена. Я выразил свое несогласие и обратился к заведующей, которая подтвердила правильность действий работника кассы. Мне же, престарелому, уже на девятом десятке лет, вспомнилось напутствие из прошлого: не верь тому, что написано на заборе”, — разочарован читатель.

Яблоко раздора Foto: Delfi lugeja

Для клиента уже была сделана скидка ранее

Комментируя сложившуюся ситуацию, директор по торговле и маркетингу Optimera Estonia AS Рауль Кадару сказал, что на данный товар клиенту до начала кампании было сделано персональное предложение, поэтому условия кампании в данном случае не действуют.

”У данного клиента не было права требовать дополнительную скидку и выражать недовольство, — отметил Кадару. — Клиенту еще до этой кампании было сделано предложение со скидкой в 50%, поскольку речь шла/идет об образце”.

”В связи с кампанией Ehituse ABC у клиента возникло безосновательное ожидание получить дополнительную скидку в 25%. Магазин от такого варианта отказался и имел на это право”, — сказал представитель Ehituse ABC и добавил, что фирма всегда придерживалась и придерживается обещаний, которые дает клиентам во время кампаний.

ТОП

Delfi обратился и в Департамент защиты прав потребителей, который в своем ответе несколько раз подчеркнул, что для вынесения окончательного ”вердикта” им нужна самая полная информация.

"Остается неясным, какие договоренности заключили между собой потребитель и торговец, зафиксированы ли они и если да, то каким образом, — сказала эксперт по коммуникации Департамента защиты прав потребителей Пилле Калда. — Если речь идет о персональном предложении, которое одобрено потребителем, и соглашение по части сделки заключено до начала кампании, то потребитель не имеет права позже требовать еще и дополнительную скидку”. Калда отметила, что если бы данная сниженная цена (150 евро) была указана возле товара в качестве цены, по которой продается товар для всех клиентов, то скидка, предлагаемая в рамках кампании, должна была бы распространяться и на него.

Не бойтесь обращаться в департамент!

Калда отметила, что для оценки данной конкретной ситуации клиенту лучше обратиться напрямую в департамент: ”Если потребитель считает, что с ним поступили несправедливо, то просим его направить весь материал Департаменту защиты прав потребителей, чтобы департамент смог изучить все детали, в том числе ознакомиться с позицией торговца”.

Говоря в общем о рекламе, специалист подчеркнула, что реклама не должна вводить потребителя в заблуждение. ”Вводящей в заблуждение может считаться ситуация, когда в рекламе клиенту обещают большие скидки или распродажу, а в магазине выясняется, что это касается лишь небольшой части ассортимента. Например, фраза ”скидка -25%” означает, что цены на все товары должны быть снижены на 25%. Если торговец обещает скидку на все товары, то скидка должна распространяться на все товары”.

Уважаемые читатели Delfi, присылая нам истории, пожалуйста, прилагайте к письму свои контактные данные, чтобы в случае возникновения дополнительных вопросов мы могли с вами связаться.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


"Не верь тому, что написано на заборе!" Клиента Ehituse ABC возмутило поведение магазина во время рекламной кампании

24.07.2018
Для продавцов скидки являются хорошим способом привлечь клиентов, а для клиентов — хорошим способом сэкономить. Кампании проходят, условно говоря, всегда и везде, поэтому неудивительно, что в этом изобилии цифр и условий между потребителями и торговцами то и дело случаются недопонимания.
Подробнее



ФОТО и ВИДЕО | Армагеддон в Греции! Смертоносные пожары унесли жизни около 50 человек, более 100 пострадавших

24.07.2018
Тела еще 24 человек, погибших в результате лесного пожара, обнаружены на вилле в 30 км от Афин, сообщили во вторник местные СМИ со ссылкой на данные Красного креста. Ранее власти официально сообщали о 24 погибших от пожара. Более 100 человек получили ожоги и травмы.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Хейли: мы не доверяем России и никогда не будем. РФ и США никогда на станут друзьями

24.07.2018
Соединенные Штаты Америки относятся к России и российскому руководству с недоверием и никогда не будут доверять Москве, заявил постпред США при ООН Никки Хейли, пишет "Интерфакс".
Подробнее

"Вы все фейк". Одна из основательниц Femen покончила с собой

24.07.2018
Одна из основательниц движения Femen Оксана Шачко покончила жизнь самоубийством в своей парижской квартире. Об этом сообщается на сайте феминистического объединения "ОНА", которым информацию подтвердила лидер Femen Анна Гуцол, пишет УНИАН.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106682001
117,90 €
70,74 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €

ГРАФИК | Вернулся живым и невредимым: эстонец покорил вторую по высоте горную вершину мира

24.07.2018
Madison Mountaineering сообщила на своем сайте, что в понедельник в Москву вернулась команда экспедиции 2018 года на Эльбрус, одним из членов которой также был эстонец Андрас Каазик. Он стал первым эстонцем, который добрался до вершины одной из самых опасных гор в мире K2.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Женщина перепробовала разные диеты но, исключив из рациона некоторые продукты, сбросила вес и вылечила себя и близких

24.07.2018
В наше время тема правильного питания очень актуальна. Но диетологи часто противоречат друг другу. В результате обыватель не в силах разобраться, что есть и чем одна методика питания лучше другой. У Анны Ковалевской некоторое время назад возникли проблемы со здоровьем, которые заставили ее испробовать на себе разные методики правильного питания. О результатах женщина рассказала "МК-Эстонии".
Подробнее


ФОТО NASA: За Сааремаа вращается гигантский вихрь из сине-зеленых водорослей

24.07.2018
Каждое хоть сколько-нибудь теплое лето в Балтийском море цветут сине-зеленые водоросли, и в этом году тоже. Эта сделанная 18 июля фотография со спутника дает небольшое представление, сколько фитопланктона на самом деле живет в нашем море.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Удостоенный звезды Мишлен норвежский ресторанный гигант открыл двери в Таллинне

24.07.2018
В субботу в Таллинне, в центре Ротерманна, открыл двери ресторан Noya, основателями которого являются собственники крупнейшей в Норвегии франшизы сети ресторанов японской кухни Sabi Sushi. Sabi, открывшей свой первый ресторан в 2011 году в Ставангере, сегодня принадлежат 17 ресторанов в Норвегии и 12 ресторанов в Дании. Общий оборот группы достигает 20 миллионов евро, ежегодно рестораны посещают около 1,8 миллиона человек. Жемчужина группы – расположенный в Ставангере ресторан Omakase, удостоенный в 2016 году знаменитой звезды Мишлен.
Подробнее