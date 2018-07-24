"Не верь тому, что написано на заборе!" Клиента Ehituse ABC возмутило поведение магазина во время рекламной кампании

Комментируя сложившуюся ситуацию, директор по торговле и маркетингу Optimera Estonia AS Рауль Кадару сказал, что на данный товар клиенту до начала кампании было сделано персональное предложение, поэтому условия кампании в данном случае не действуют.

”У данного клиента не было права требовать дополнительную скидку и выражать недовольство, — отметил Кадару. — Клиенту еще до этой кампании было сделано предложение со скидкой в 50%, поскольку речь шла/идет об образце”.

”В связи с кампанией Ehituse ABC у клиента возникло безосновательное ожидание получить дополнительную скидку в 25%. Магазин от такого варианта отказался и имел на это право”, — сказал представитель Ehituse ABC и добавил, что фирма всегда придерживалась и придерживается обещаний, которые дает клиентам во время кампаний.

Delfi обратился и в Департамент защиты прав потребителей, который в своем ответе несколько раз подчеркнул, что для вынесения окончательного ”вердикта” им нужна самая полная информация.

"Остается неясным, какие договоренности заключили между собой потребитель и торговец, зафиксированы ли они и если да, то каким образом, — сказала эксперт по коммуникации Департамента защиты прав потребителей Пилле Калда. — Если речь идет о персональном предложении, которое одобрено потребителем, и соглашение по части сделки заключено до начала кампании, то потребитель не имеет права позже требовать еще и дополнительную скидку”. Калда отметила, что если бы данная сниженная цена (150 евро) была указана возле товара в качестве цены, по которой продается товар для всех клиентов, то скидка, предлагаемая в рамках кампании, должна была бы распространяться и на него.

Не бойтесь обращаться в департамент!

Калда отметила, что для оценки данной конкретной ситуации клиенту лучше обратиться напрямую в департамент: ”Если потребитель считает, что с ним поступили несправедливо, то просим его направить весь материал Департаменту защиты прав потребителей, чтобы департамент смог изучить все детали, в том числе ознакомиться с позицией торговца”.

Говоря в общем о рекламе, специалист подчеркнула, что реклама не должна вводить потребителя в заблуждение. ”Вводящей в заблуждение может считаться ситуация, когда в рекламе клиенту обещают большие скидки или распродажу, а в магазине выясняется, что это касается лишь небольшой части ассортимента. Например, фраза ”скидка -25%” означает, что цены на все товары должны быть снижены на 25%. Если торговец обещает скидку на все товары, то скидка должна распространяться на все товары”.

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