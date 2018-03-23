Не успевшие купить книгу Maxima "Наша Эстония" инициировали петицию для выпуска дополнительного тиража

Книга Maxima "Наша Эстония" настолько пришлась по душе эстоноземельцам, что сногие начали жаловаться, что магазин выпустил такой маленький тираж. Поэтому те, кто не успел приобрести приуроченное к ЭР100 издание, инициировали в интернете петицию, чтобы побудить торговую сеть заказать дополнительный тираж.

На онлайн-платформе Petitsioon.ee появилась петиция в поддержку дополнительного тиража книги. "Просим сеть магазинов Maxima о дополнительной печати книги "Наша Эстония". Также просим, чтобы оставшиеся от кампании наклейки не уничтожались!" — указано в описании петиции.

Maxima же ранее сообщила, что новые экземпляры печататься не будут, так как общий тираж книги на обоих языках вместе с повторным изданием и так уже в 33 раза превысил обычный тираж детских книг.

Автор книги Эпп Петроне на своей странице Facebook пишет, что поддерживает инициативу с петицией, но согласна с тактикой Maxima, что вначале нужно выждать и узнать, действительно ли на дополнительный тираж большой спрос, и хватит ли для него наклеек.

"Мне кажется, что лучшим решением было бы выпустить еще тираж книги… ничего не меняя, но места для наклеек заполнить картинками, это было бы для дизайнера несложно. Кто хочет приклеить наклейки, может наклеить их на картинки. И тогда проживающие за рубежом эстонцы и другие люди, которые тоже хотят книгу, без единой наклейки, тоже смогли бы ее получить", — пишет писательница.

Петицию можно подписать здесь.