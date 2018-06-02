Не только в Эстонии: цены на бензин взлетели во всем мире

Впрочем, к росту цен на нефть (и, соответственно, на бензин) привело не только это картельное соглашение. В последние два месяца заметную роль сыграли сначала угроза, а затем решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и вновь ввести против него санкции. Это породило страх перед серьезным сокращением поставок иранской нефти на мировой рынок. Немалое влияние на котировки оказал также обостряющийся всеобъемлющий кризис в Венесуэле, который все больше парализует нефтедобычу в этой стране.

Дополнительная причина удорожания бензина в странах-потребителях нефти состоит в росте курса доллара к евро и многим другим валютам, что сделало импорт "черного золота" еще более дорогим. Доллар подорожал в апреле и к рублю, что в данном случае сделало экспорт нефти и нефтепродуктов для российских энергетических компаний еще более выгодным, а поставки на внутренний рынок с его все еще (относительно) низкими ценами на бензин — еще менее привлекательными.

В Германии цены выросли примерно на 9 процентов

Конкретно для автомобилистов Германии глобальное удорожание нефти и доллара привело к тому, что в отдельных федеральных землях горючее оказалось в прошлом месяце на 9 процентов дороже по сравнению с маем прошлого года, сообщило 30 мая агентство Reuters со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).

Согласно опубликованным 1 июня данным Общегерманского автомобильного клуба ADAC, средняя цена литра бензина АИ-95 с 10-процентным содержанием этанола (Super E 10) составила в мае 1,437 евро, что на 6,6 цента больше, чем в апреле. Обычный 95-й бензин (Super) всегда стоит цента на два дороже. Впрочем, автору этих строк в конце мая один раз пришлось заплатить за литр даже 1,519 евро. В пересчете это примерно 110 рублей.

По дизелю ADAC привел такие данные: средняя цена в мае выросла до 1,277 евро, что на 6,3 цента больше апрельского показателя. Однако бывало и хуже. Так, в рекордном 2012 году, когда нефть стоила на мировом рынке свыше 100 долларов за баррель, цены на 95-й бензин переваливали за 1,73 евро, а на дизель — за 1,50 евро.

В России митинги, в Бразилии забастовка

Тогда в немецком обществе было много дискуссий о ценах на горючее, но вот митингов против дороговизны бензина, как сейчас в России, где люди вышли на улицы в Петропавловске-Камчатском, Новосибирске и Омске, автор не припоминает. Да и теперь никто в Германии по этому поводу не демонстрирует.

Нет здесь и забастовок, как только что в Бразилии, где многие владельцы грузовиков и автоцистерн более десяти дней отказывались перевозить промышленные товары, продовольствие и горючее и, более того, блокировали важные автомагистрали. В результате дальнобойщики добились от правительства снижения на ближайшие два месяца цен на дизель на 10 процентов, обещания дальнейших субсидий и отставки 1 июня главы полугосударственной нефтяной компании Petrobras.