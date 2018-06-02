02.06.2018, 15:10

Не только в Эстонии: цены на бензин взлетели во всем мире

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Deutsche Welle
EST 4
Action-6
TanklaFoto: Ilmar Saabas

Бензин и дизель резко подорожали в последние месяцы на всей планете. Но кого-то, возможно, хотя бы несколько успокоит мысль о том, что суть проблемы — в общемировом тренде, а не в специфических местных факторах, пишет DW.

ОПЕК и Россия добились цели при "поддержке" Трампа и Венесуэлы

О главной причине всемирного удорожания бензина россияне прекрасно осведомлены. Ведь российские СМИ не один месяц подробнейшим образом рассказывали сначала о заключении, а затем о продлении соглашения между Россией и нефтяным картелем ОПЕК о сокращении добычи нефти с целью поднять цены на нее.

Эта сделка, получившая название "ОПЕК+", не сразу, но дала желаемый результат. Если в июне прошлого года баррель сорта Brent торговался на уровне 45-47 долларов, то в мае этого года он стоил уже порядка 77-79 долларов. Неужели кто-то предполагал, что подобный взлет мировых котировок, существенно пополнивший казну РФ, никак не отразится на ценниках российских бензоколонок?

Впрочем, к росту цен на нефть (и, соответственно, на бензин) привело не только это картельное соглашение. В последние два месяца заметную роль сыграли сначала угроза, а затем решение президента США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном и вновь ввести против него санкции. Это породило страх перед серьезным сокращением поставок иранской нефти на мировой рынок. Немалое влияние на котировки оказал также обостряющийся всеобъемлющий кризис в Венесуэле, который все больше парализует нефтедобычу в этой стране.

Дополнительная причина удорожания бензина в странах-потребителях нефти состоит в росте курса доллара к евро и многим другим валютам, что сделало импорт "черного золота" еще более дорогим. Доллар подорожал в апреле и к рублю, что в данном случае сделало экспорт нефти и нефтепродуктов для российских энергетических компаний еще более выгодным, а поставки на внутренний рынок с его все еще (относительно) низкими ценами на бензин — еще менее привлекательными.

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В Германии цены выросли примерно на 9 процентов

Конкретно для автомобилистов Германии глобальное удорожание нефти и доллара привело к тому, что в отдельных федеральных землях горючее оказалось в прошлом месяце на 9 процентов дороже по сравнению с маем прошлого года, сообщило 30 мая агентство Reuters со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).

Согласно опубликованным 1 июня данным Общегерманского автомобильного клуба ADAC, средняя цена литра бензина АИ-95 с 10-процентным содержанием этанола (Super E 10) составила в мае 1,437 евро, что на 6,6 цента больше, чем в апреле. Обычный 95-й бензин (Super) всегда стоит цента на два дороже. Впрочем, автору этих строк в конце мая один раз пришлось заплатить за литр даже 1,519 евро. В пересчете это примерно 110 рублей.

По дизелю ADAC привел такие данные: средняя цена в мае выросла до 1,277 евро, что на 6,3 цента больше апрельского показателя. Однако бывало и хуже. Так, в рекордном 2012 году, когда нефть стоила на мировом рынке свыше 100 долларов за баррель, цены на 95-й бензин переваливали за 1,73 евро, а на дизель — за 1,50 евро.

В России митинги, в Бразилии забастовка

Тогда в немецком обществе было много дискуссий о ценах на горючее, но вот митингов против дороговизны бензина, как сейчас в России, где люди вышли на улицы в Петропавловске-Камчатском, Новосибирске и Омске, автор не припоминает. Да и теперь никто в Германии по этому поводу не демонстрирует.

Нет здесь и забастовок, как только что в Бразилии, где многие владельцы грузовиков и автоцистерн более десяти дней отказывались перевозить промышленные товары, продовольствие и горючее и, более того, блокировали важные автомагистрали. В результате дальнобойщики добились от правительства снижения на ближайшие два месяца цен на дизель на 10 процентов, обещания дальнейших субсидий и отставки 1 июня главы полугосударственной нефтяной компании Petrobras.

В России правительство в срочном порядке (то ли под давлением общественного мнения, то ли из-за страха уличных протестов во время предстоящего чемпионата мира по футболу) снизило с 1 июня акцизы на бензин и дизтопливо и отказалось от их запланированного повышения с 1 июля.

Как немцы мешают бензоколонкам завышать цены

В Германии всякий резкий рост цен на горючее тоже периодически порождает дискуссии о его налогообложении, однако речь скорее идет о комплексных изменениях в налоговой системе, чем об экстренных мерах. Ведь понятно, что подобные меры лишают государство заложенных в годовой бюджет доходов и тем самым срывают намеченные расходы.

Понимая, что бороться с такими глобальными трендами, как удорожание энергоносителей или рост валютных курсов, бессмысленно, немцы достаточно прагматично концентрируются на том, чтобы противостоят попыткам местных бензоколонок излишне завышать и без того высокие цены. Так, с помощью все более популярных приложений для смартфонов жители Германии сравнивают, где в округе цены на горючее самые низкие, и целенаправленно заправляются именно там.

К тому же различные организации, защищающие права потребителей, настоятельно рекомендуют заправляться не утром или в обеденное время, когда горючее стоит особенно дорого, а вечером, когда, как показывают многочисленные исследования, немецкие автозаправки снижают цены. Причем если раньше наиболее выгодное время было между 18 и 19 часами, то теперь, согласно новейшим наблюдениям, оно сдвинулось в промежуток 20-21 час.

А еще, убеждают немцев различные общественные организации, есть прекрасный и к тому же очень экологичный способ бороться с дороговизной горючего: чаще оставлять автомобиль дома и пользоваться общественным транспортом или велосипедом.

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