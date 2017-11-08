Не только iPhone X: ТОП-7 лучших смартфонов осени-2017

Какой смартфон покупать осенью 2017 года, если вам захотелось по-настоящему крутой новый аппарат — читайте в обзоре семи премиальных гаджетов от TechLife.

iPhone 8/8Plus — если не хватает на "десятку"

iPhone 8/8Plus — новое прочтение ставшего уже классическим дизайна iPhone 6. Да, мы тоже считаем, что более корректным было бы назвать эти аппараты iPhone 7S/7SPlus, так как обновления по сравнению с iPhone 7/7Plus, выражаясь языком программистов, носят минорный характер. Но в Apple решили иначе, поэтому встречаем восьмую серию iPhone.

Из плюсов можно выделить наличие сканера отпечатков пальцев на фронтальной панели, то есть на самом удобном месте. Смартфон обладает великолепной камерой и отлично реализованной оптической стабилизацией камеры, что особенно заметно при съемке видео.

Новый процессор A11 Bionic имеет сумасшедшую производительность — он действительно идеален для мобильного гейминга.

Задняя панель выполнена из стекла и поддерживает беспроводную зарядку. Новый дисплей с поддержкой true-tone — автоматической подстройки цветопередачи в зависимости от типа освещения.

Среди минусов — дизайн трехлетней давности с огромными рамками. Соотношение площади экрана к площади фронтальной поверхности — 65,4% (к примеру, у Samsung Galaxy Note 8 — 83,2%). В 2017 году "уже так не носят".

Двойной фотомодуль с оптическим зумом есть только в iPhone 8Plus, который не всем подойдет по своим размерам. IPS-экран хорошо откалиброван, но уступает по яркости и контрастности и энергоэффективности OLED-дисплеям конкурентам. iPhone8/8Plus работает только с одной SIM-картой, слотов для карт памяти и аудиовыхода не наблюдается.

Samsung Galaxy Note 8 — когда нужна "десятка", но под "дроидом"

Бескомпромиссный флагман Samsung, настоящий шедевр корейской инженерной мысли и убедительный реванш за провал Galaxy Note 7. В этом аппарате Samsung реализовала все свои наработки в области мобильной индустрии. Сам гаджет позиционируется как смартфон для деловых людей, но разумеется, приобрести, едва ли не самое сейчас совершенное с технической точки зрения мобильное устройство, захотят многие.

Плюсы: единственный актуальный смартфон в мире с встроенным электронным пером. Первая двойная (с телеобъективом) камера в истории смартфонов Samsung стала одной из лучших на мобильном рынке, а Super AMOLED экран восьмого поколения (на наш субъективный взгляд) — вообще лучший смартфонный экран в настоящее время и самый большой из представленных в этом обзоре — 6,3 дюйма.

С помощью докстанции DeX Galaxy Note 8 подключается к любому современному дисплею и работает в режиме персонального компьютера. В Note 8 есть поддержка и быстрой, и беспроводной зарядки. Есть аудиовыход, а так же гибридный слот для второй SIM-карты или карты памяти. Можно сказать, что этот смартфон практически не имеет слабых мест.

Тем не менее, они есть.

Эргономика сканера отпечатков, расположенного сбоку от тыльной камеры — это настоящее фиаско. Кажется, что сложно было найти для него менее удобное место.

Конечно, расположить сканер на фронтальной поверхности при модном безрамочном дизайне невозможно, но даже на тыльной поверхности можно было найти место, где указательный палец не заляпывал бы объектив камеры.

А еще каждому фанату серии Galaxy Note приходит в голову одна "крамольная" мысль — насколько бы увеличилась емкость аккумулятора и время автономной работы Galaxy Note 8, если бы дефицитное место в корпусе смартфона занимал не S-Pen, а увеличенный аккумулятор.

Huawei Mate 10 Pro — "хороший" Китай так хорош, что уже не "Китай"

Huawei Mate 10 Pro настолько хорош, что уже можно с уверенностью сказать — компания Huawei вошла в элитный клуб производителей премиальных смартфонов. Нельзя сказать, что у нового китайского фаблета нет недостатков, но это действительно один из самых сбалансированных смартфонов в мире.

Очень качественный экран является одним из основных плюсов этого гаджета — это первый AMOLED-дисплей в истории смартфонов Huawei. Отдельно нужно отметить отличную двойную камеру Leica. Можно иронизировать над желанием производителей мобильной техники создавать коллаборации со историческими брендами, но факт остается фактом — после начала партнерства с Leica в 2016 году смартфоны Huawei стали снимать значительно лучше.

В Mate 10 Pro стоит процессор Hisilicon Kirin 970, поддерживающий работу с нейронными сетями и другими технологиями искусственного интеллекта. Одна из задач Neural Processing Unit (NPU) процессора — в режиме реального времени определять сцену съемки и выбирать режима работы камеры. Другая задача — оптимизация энергопотребления и работы приложений.

NPU анализирует профиль пользователя, учится и позволяет уменьшить потери производительности смартфона. Инженеры Huawei умудрились засунуть очень емкий (4000 мАч) аккумулятор в достаточно компактный корпус.

С учетом энергоэффективных дисплея и процессора это дает два дня полноценной работы в автономном режиме. Это максимальный результат среди всех аппаратов в нашем обзоре.

Главным разочарованием для нас стало Full HD разрешение экрана — все же флагман в 2017 году обязан иметь Quad HD разрешение. Также неприятно удивило отсутствие поддержки беспроводной зарядки.

Отсутствует слот для карты памяти, что может стать проблемой для тех, кто снимает много видео. Отметим отсутствие аудиоразъема — это означает, что проводные наушники придется подключать через переходник к порту USB Type C. То есть пользователю придется выбирать между музыкой и зарядкой.

LG V30 — хорош, но удачи найти его в магазинах…

V30 довольно далеко отошел от брутальной концепции V-серии и выглядит как продолжение "весеннего" флагмана LG G6. Случилась своеобразная "работа над ошибками", причем очень качественная.

У смартфона отличный P-OLED собственного производства. Уникальная широкоугольная камера, "кинематографический" режим съемки видео, 4-канальный цифро-аналоговый преобразователь и наушники B&O в комплекте. Хорошее время автономной работы.

Минусы: экран V30 все же уступает SuperAMOLED экрану Galaxy Note 8. Также отметим не всегда корректную работу датчиков уровня освещенности при слабом освещении. Ну, и тот факт, что LG ушла с балтийских рынков.

Xiaomi Mi Mix 2 — относительно дешево, относительно сердито

Первый Mi MIX был настоящей бомбой — его безрамочный дизайн зацепил всех. Xiaomi Mi Mix 2 стал эволюционной моделью, которая аккуратно развивает эту тему. И хотя эффект новизны уже прошел, а безрамочный дизайн вообще стал трендом 2017 года для премиальных аппаратов, Mi Mix 2 с его керамическим корпусом по-прежнему остается одним из самых необычных и эффектных аппаратов

У Xiaomi Mi Mix 2 потрясающий внешний вид, уникальный керамический корпус, 6GB оперативной памяти, отличные новые микрофоны и динамики. Впечатляющее 80,8% screen-to-body ratio, то есть, шестидюймовый экран составляет почти 81 процент от общей площади экрана.

Основная камера смартфона неплоха, но уступает всем остальным конкурентам из нашего обзора. Расположение фронтальной камеры внизу требует переворачивать смартфон вверх ногами, для того чтобы сделать селфи. Аккумулятор по сравнению с первым Mi Mix урезали с 4400 до 3400 мАч и убрали миниджек для наушников.

Sony Xperia XZ1 — ах, какая камера, нам б такую!

Если ты обновляешь флагманскую линейку раз в полгода, то изменений не может быть много. Но отличия Xperia XZ1 от Xperia XZ Premium, вышедшего весной, все-таки есть и коснулись они не только внешнего вида.

Sony Xperia XZ1 — наверное, самый элегантный смартфон в нашем обзоре. Дизайн OmniBalance, тонкий алюминиевый немаркий корпус, интересные цвета — смартфон получился очень изящным.

В такой тонкий гаджет пришлось поставить не очень емкий аккумулятор, 2700 мАч, но хорошая оптимизация железа и софта позволили сделать время автономной работы вполне приемлемым, а технологии Qnovo Adaptive Charging и Battery Care, изучающие поведение пользователя, позволяют продлить срок службы аккумулятора. Отметим и очень быструю зарядку аппарата "с нуля" до 50%.

19-мегапиксельная камера Motion Eye показала себя очень достойно, а видео с частотой 960 кадров в секунду вообще отдельный предмет гордости Sony.

Уникальной фишкой камеры Xperia XZ1 стал режим 3D-cканера. Теперь с помощью камеры можно делать объемные модели лица, домашних питомцев и других объектов.

Минусы: screen-to-body ratio составляет всего 68.6% — этот показатель хуже только у iPhone 8. Такие большие рамки вокруг экрана смотрелись хорошо в 2016 году, но не сейчас.

В камере нет оптического увеличения, а из-за металлического корпуса не поддерживается беспроводная зарядка. Аккумулятор, несмотря на ухищрения инженеров и программистов в некоторых режимах, например, видеосъемке в замедленном режиме или в 4K, садится довольно быстро.

Google Pixel 2 XL — для законченных гиков

Смартфоны Google никогда не были хитами продаж и были предназначены скорее для энтузиастов, чем для массовой аудитории. Очень продвинутые с точки зрения новых технологий с необычным и часто спорным дизайном. Не стал исключением и Google Pixel 2 XL.

Так как производством Pixel 2 XL занималась LG, то он получил новейший POLED-дисплей с разрешением QHD+ и великолепную камеру. Используя алгоритмы от Google, камера делает отличные снимки и видео, а по версии экспертов из DxOmark камера Pixel 2 XL вообще имеет сейчас лучший рейтинг в мире — 98 баллов из 100.

Хорошо оптимизированный софт и аккумулятор емкостью 3520 мАч дают впечатляющее время автономной работы. Вообще, что касается софта, то у всех смартфонов от Google это традиционно сильная сторона. Вы получаете "чистый" Android с самыми новыми обновлениями и фичами и отличное быстродействие. Отметим, что владельцам Pixel 2 XL предоставляется неограниченное хранилище для фото и видео в облаке Google.

Смартфон умеет распознавать нажатие на боковые грани, то есть, боковая грань гаджета превратилась еще в одну кнопку.

Если говорить о минусах, то глубоко интегрированный в смартфон Google-ассистент по прежнему не понимает русский язык. Несмотря на всю продвинутость камеры, оптического зума у нее нет. Также смартфоне нет слота для карт памяти, аудиовыхода, а слот для SIM-карты только один.

Некоторые пользователи Pixel 2 XL жалуются на "выгорание" экрана. Google пообещала разобраться, но некоторое напряжение сохранилось.

Подводя итоги, можно отметить, что в течение пары месяцев на нас свалилось невероятное количество премиальных смартфонов, причем с большим разбросом по ценам. Отдельно радует, что это не унылые клоны, а оригинальные аппараты со своими сильными сторонами. Да, они не лишены недостатков, но все представленные смартфоны — это устройства высочайшего уровня, которыми компании-производители могут по-настоящему гордиться. В общем, выбор будет сделать непросто.