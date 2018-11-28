Не работодатель, а золото! Эстонский бизнесмен выплатит всем 260-ти сотрудникам Utilitas по 50 000 евро

Кристьян Раху продает свою долю в Utilitas австралийской компании First State, но остается на руководящей должности. От сделки Раху получит рекордную прибыль — где-то целых 320 млн евро.

При этом Раху подарит каждому сотруднику Utilitas — всего их 260 — сумму, которая для многих является зарплатой за несколько лет — 50 000 евро

"Мы с командой выделим каждому сотруднику концерна — будь то обычный рабочий или член правления — поровну 50 000 евро в благодарность за проделанную работу", — сказал Раху. При этом подарок получат даже те сотрудники, которые присоединились к фирме недавно.

Так как это будет считаться зарплатой не от работодателя, а от владельца, то придется заплатить с каждого подарка около 20 000 евро государству. Таким образом, реальная сумма подарка составит по 30 000 евро на человека, уточнил Раху.

На вопрос, откуда пришла идея подарить своим сотрудникам общей суммой 13 млн евро, Раху ответил, что надеется, что от чистого сердца.

Он отметил, что в Эстонии никто никогда подобного не делал.