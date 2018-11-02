02.11.2018, 13:25

Не прикладывайте к валидатору автобуса кошелек, чтобы с банковской карты не сняли деньги!


rus.delfi.ee
EST
Не прикладывайте к валидатору автобуса кошелек, чтобы с банковской карты не сняли деньги!
Foto: Priit Simson

Таллинский общественный транспорт переходит на бесконтактные платежи. Теперь расплатиться за проезд можно будет банковской карточкой, не вводя пин-код. Власти призывают не терять бдительности: система может снять деньги с карточки и тех пассажиров, у которых есть право на бесплатный проезд, предупреждает rus.err.ee.

Оплата билета с помощью банковской карточки будет проходить практически так же, как и обычный платеж, но вместо терминала будет использован валидатор, расположенный возле передней двери. Все что нужно — это приложить к считывающему устройству банковскую карту, тем самым заплатив за проезд. При этом пассажирам нужно быть крайне осторожными и удостовериться в использовании только одной, правильной карты.

"Банковская и единая проездная карта должны быть разделены между собой. Если к валидатору приложить сразу несколько карт, то в лучшем случае он не поймет, какую из них он должен прочесть. В худшем случае, если у человека есть льгота или возможность бесплатного проезда, с банковской карты с его счета снимут всю сумму за билет", — сказал заведующий Департаментом транспорта Андрес Харью.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Инспекция окружающей среды вчера временно приостановила деятельность асфальтного завода в Ласнамяэ, но уже сегодня он снова работает

02.11.2018
Жители Ласнамяэ жалуются, что сильный запах химикатов с асфальтного завода в карьере Вяо отравляет им жизнь уже на протяжении долгого времени. Инспекция окружающей среды сообщила Delfi, что установленный для завода уровень интенсивности запаха действительно мог быть превышен, но предприятие пытается найти решения проблемы.
Подробнее




Закон запрещает физически наказывать детей: что думают об этом родители и должны ли вмешиваться очевидцы?

02.11.2018
Хотя обычно родители знают, что физически наказывать ребенка запрещено по закону, свежее исследование Praxis показывает, что почти половина взрослых все же считают этот метод воспитания приемлемым, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black/Silver
360,- €
334,80 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €
132,30 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police DAKAR PL.14003JS/02A
129,- €
90,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106702002
150,30 €
90,18 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
290,- €
269,70 €

Покупатель недоволен: почему Rimi теперь продает салаты только в 500-граммовых упаковках?

02.11.2018
В редакцию Delfi обратился Виктор, который удивлен тем, что с какого-то момента в Rimi можно купить салаты только в 500-граммовых упаковках, которые слишком велики для него. Представитель сети магазинов объясняет, почему это так.
Подробнее

ВИДЕО: В Китае драка пассажирки и водителя привела к падению автобуса в реку и гибели 13 человек

02.11.2018
Автобус упал в реку Янцзы на территории города Чунцин в Китае из-за драки между пассажиркой и водителем транспортного средства. Жертвами происшествия стали 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает информационный портал Sina.
Подробнее

Elron закрывает железнодорожное сообщение Таллинн-Пярну: Rail Baltic спешит на помощь

02.11.2018
Вчера Elron сообщила о закрытии с 8 декабря линии Таллинн-Пярну. Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон видит решение проблемы в Rail Baltic, которая, как ожидается, будет готова через восемь лет.
Подробнее


Finnair открывает три новых направления на юг Европы

02.11.2018
В новом сезоне 2019 года Finnair добавит в свой график полетов новые направления – Порту, Болонью и Бордо. Кроме этого, следующим летом авиакомпания увеличит число рейсов в самые популярные европейские направления.
Подробнее

Мужчина больше не платит: в каких случаях этикетом можно пренебречь

02.11.2018
Как настоящая леди, ты стремишься всегда и везде следовать правилам хорошего тона? Специально для тебя мы собрали 7 случаев, в которых следовать этикету вовсе не обязательно — эти правила безнадежно устарели!
Подробнее

Дешево — не значит плохо. Смотрите обзор самого бюджетного жилья на эстонском рынке

02.11.2018
По данным Банка Эстонии за прошлый год всего в кредит было куплено 63% жилья. Если вы также не желаете приобретать недвижимость в кредит и готовы взяться за ремонтные работы, то на эстонском рынке недвижимости можно найти интересные варианты за довольно низкую цену. Мы просмотрели местные порталы на предмет стильного и перспективного жилья стоимостью до 50 000 евро и нашли как уже реновированные квартиры и дома, так и такие, которые требуют больших затрат и усилий, чтобы впоследствии стать жильем вашей мечты.
Подробнее