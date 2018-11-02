Не прикладывайте к валидатору автобуса кошелек, чтобы с банковской карты не сняли деньги!

Оплата билета с помощью банковской карточки будет проходить практически так же, как и обычный платеж, но вместо терминала будет использован валидатор, расположенный возле передней двери. Все что нужно — это приложить к считывающему устройству банковскую карту, тем самым заплатив за проезд. При этом пассажирам нужно быть крайне осторожными и удостовериться в использовании только одной, правильной карты.

"Банковская и единая проездная карта должны быть разделены между собой. Если к валидатору приложить сразу несколько карт, то в лучшем случае он не поймет, какую из них он должен прочесть. В худшем случае, если у человека есть льгота или возможность бесплатного проезда, с банковской карты с его счета снимут всю сумму за билет", — сказал заведующий Департаментом транспорта Андрес Харью.