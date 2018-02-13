Не попадитесь на удочку! Участие в лже-кампании от Coop в Facebook может обернуться огромными счетами

В сети Facebook распространяется кампания, присоединившимся к которой пользователям якобы предлагаются бесплатные карты клиентов Coop. В действительности участие может привести к огромным телефонным счетам.

Сеть магазинов сообщает, что не связана с данной кампанией и речь идет о мошенничестве. ”Просим всех, кто ввел свой телефонный номер и присоединился к услуге, как можно быстрее обратиться к своему оператору мобильной связи для того, чтобы отказаться от заказанной услуги”, — написано на странице фирмы в Facebook.

Департамент государственной инфосистемы в курсе ситуации и сейчас занимается блокировкой доступа к сайтам.

