Не покупайте это: 14 опасных товаров, обнаруженных в Латвии в 2017 году

Жители Эстонии в последнее время любят закупаться в Латвии — как дешевым алкоголем, так и другими товарами. Однако будьте осторожны — эти 14 товаров стоит избегать.
За девять месяцев 2017 года европейская система контроля за опасными товарами RAPEX зафиксировала в Латвии 14 потенциально вредных для здоровья и опасных для жизни продуктов. Латвийский Delfi обобщает информацию RAPEX.
Следует отметить, что во всех 14 случаях были приняты меры по отзыву товаров из магазинов и у покупателей. Часть товаров была уничтожены. Тем не менее, существует теоретическая вероятность того, что кто-то успел приобрести эти товары или у отдельных торговцев они остались в продаже.
- 1.Небезопасный прожектор из Китая
- 2.Индийский зубной порошок
- 3.Обжигающая скороварка
- 4.Две опасные шлифмашинки
- 5.Лампочка, которая может загореться
- 6.Мультиварка, которая себя не контролирует
- 7.Ядовитый клей
- 8.Опасные детские кроватки
- 9.Химическая кукла
- 10.Спиннер, который опасен для детей
- 11.Черепашка, которая может перевернуться
- 12.Шнурок для соски, который может задушить