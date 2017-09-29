Не покупайте это: 14 опасных товаров, обнаруженных в Латвии в 2017 году

Жители Эстонии в последнее время любят закупаться в Латвии — как дешевым алкоголем, так и другими товарами. Однако будьте осторожны — эти 14 товаров стоит избегать.

За девять месяцев 2017 года европейская система контроля за опасными товарами RAPEX зафиксировала в Латвии 14 потенциально вредных для здоровья и опасных для жизни продуктов. Латвийский Delfi обобщает информацию RAPEX.

Следует отметить, что во всех 14 случаях были приняты меры по отзыву товаров из магазинов и у покупателей. Часть товаров была уничтожены. Тем не менее, существует теоретическая вероятность того, что кто-то успел приобрести эти товары или у отдельных торговцев они остались в продаже.