29.09.2017, 16:30

Не покупайте это: 14 опасных товаров, обнаруженных в Латвии в 2017 году

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Небезопасный…
Не покупайте это: 14 опасных товаров, обнаруженных в Латвии в 2017 году
(c) panthermedia.net / Arne Trautmann

Жители Эстонии в последнее время любят закупаться в Латвии — как дешевым алкоголем, так и другими товарами. Однако будьте осторожны — эти 14 товаров стоит избегать.

За девять месяцев 2017 года европейская система контроля за опасными товарами RAPEX зафиксировала в Латвии 14 потенциально вредных для здоровья и опасных для жизни продуктов. Латвийский Delfi обобщает информацию RAPEX.

Следует отметить, что во всех 14 случаях были приняты меры по отзыву товаров из магазинов и у покупателей. Часть товаров была уничтожены. Тем не менее, существует теоретическая вероятность того, что кто-то успел приобрести эти товары или у отдельных торговцев они остались в продаже.

Небезопасный…
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