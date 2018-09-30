30.09.2018, 14:55

Не отвечайте на звонки с этого номера! За отказ агент по продажам покрыл мужчину матом и засыпал угрозами

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Foto: Hendrik Osula

В редакцию Kasulik обратилась Светлана и рассказала, как ее мужу позвонили и попытались навязать какие-то ”финансовые услуги”.

”Муж вежливо ответил: извините, я занят и меня это не интересует”, — рассказывает женщина. Агент на том конце провода, однако, не унимался, а после того, как муж второй раз заявил о своей незаинтересованности, последовали угрозы и брань.

Светлана обеспокоена тем, что, например, пожилые люди могут испугаться угроз и попасться на удочку: ”Мне жаль пожилых людей, которые могут потерять последние деньги и попасться на удочку бессмысленных угроз”.

Номер, с которого поступил звонок: 609 34 77.

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