Не оставляйте вещи в машине на виду!

В связи с приближающимся праздником песни и другими летними мероприятиями If Kindlustus просит людей не оставлять на виду в машине ценные предметы и в случае кражи оповещать также и полицию. В текущем году If Kindlustus получило 115 сообщений о случаях, когда у машин было разбито боковое стекло. Особенно внимательными следует быть на летних мероприятиях, на парковках около торговых центров и возле троп здоровья, значится в пресс-релизе.





В этом году за разбитые боковые окна транспортных средств If Kindlustus возместило более 59 000 евро, т.е. размер ущерба за одно разбитое боковое стекло составляет свыше 500 евро.

Как сказал руководитель группы страхования транспортных средств If Kindlustus Maртин Кукк, причиной, почему разбивают боковое стекло машины, могут стать как ценные, так и кажущиеся достаточно малоценными вещи, которые можно заполучить просто и быстро. Оставленные на заднем сидении машины куртка или пакет с продуктами из магазина могут оказаться достаточной причиной, чтобы разбить автомобильное стекло.

„Особенно в суете летних мероприятий мы просим людей при выходе из транспортного средства осмотреть салон критическим взглядом, чтобы ничего не оставалось на виду. Это вопрос нескольких минут, когда забытый в машине телефон, кошелек или иное привлекшее внимание имущество может быть украдено из машины. Сумки и крупные вещи следует закрыть в багажник, а мелкие вещи, даже GPS-устройства, взять с собой или спрятать в бардачок”, — добавил Kукк.

О разбитом боковом стекле транспортного средства и пропавших вещах следует немедленно сообщить в полицию по номеру экстренной помощи 112. If Kindlustus заменяет клиентам каско разбитое боковое стекло без собственной ответственности в фирме ближайшего партнера по сотрудничеству, со списком можно ознакомиться по адресу www.if.ee или позвонив по Телефону страхования 777 1211.

Если имущество будет украдено из бардачка или багажного отсека, и домашнее имущество застраховано в If Kindlustus по пакету Общего риска, то возмещается и стоимость украденных предметов на сумму до 1000 евро.

Требования, как предупредить взлом автомашины:

• Всегда запирай двери автомашины. Уходя от машины даже ненадолго, активируй автомобильное противоугонное устройство.

• Не забывай в автомашине ценные предметы. Даже при выходе из машины на несколько минут, всегда бери с собой телефон, кошелек и прочее ценное имущество. Запри спортивную сумку или пакет с покупками в багажном отсеке, желательно уже до въезда на парковку.

• Полностью закрывайте автомобильные окна. В результате разницы давления воздуха датчики салона некоторых автомашин могут утратить чувствительность, и это дает ворам больше времени для действий.

• Содержи салон автомашины в чистоте — даже пустая сумка или пачка сигарет может показаться вору достаточно привлекательной, чтобы разбить окно автомашины.

• Съемные навигационные приборы положи в бардачок или под сидение.

• Паркуйся на хорошо просматриваемом и освещенном месте, чтобы машина не оставалась загороженной забором, кустами или большими автомашинами.

• Если заметишь подозрительную деятельность возле своей или чьей-то чуждой машины, сообщи в полицию.