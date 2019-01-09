Не опять, а снова! С ИД-картами нового образца возникли проблемы

Так, для заполнения присланной генным донорам по имейлу анкеты необходимо зайти в систему при помощи ИД-карты. При этом в письме отмечается, что владельцы новых ИД-карт зайти не смогут. И это не единственный сайт, на котором возникают проблемы.

О том, что проблемы с новыми картами возникнут, глава SK ID Solutions Калев Пихл говорил еще в конце прошлого года.

По словам руководителя отдела электронного идентитета Департамент государственной инфосистемы Маргуса Арма, проблема кроется в разработчиках ИТ-систем: ”Предприятия должны сами обновить свои инфосистемы. Нами были обнародованы новые компоненты программного обеспечения и новое техническое описание ИД-карты. Также на сайте www.id.ee отдельно для разработчиков систем перечислены главные изменения, связанные с новыми ИД-картами”.

Эксперт отметил, что с самыми важными э-услугами проблем быть не должно и что, в основном, проблемы возникают с более маленькими системами, которые до сих пор не обновлены.

”Если поддержка новых ИД-карт для основной деятельности предприятия не критична, то они и добавят ее позже”, — сказал он.