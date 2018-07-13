Не можете доказать, что перевозите свое — готовьтесь к штрафу!

”Сначала вообще было так, что для каждой поездки (например, если ты хочешь перевести только что собранное зерно в сушильню) нужна была отдельная бумага. Но потом мы договорились с чиновниками о том, что хватит одного комплекта на сезон. Я вообще не понимаю смысл этих требований, так как, например, бумага о том, кто владеет грузом, может быть оформлена в свободной форме и туда можно вписать все что угодно”, — рассуждает Сырра.

Также непонятно, почему требования распространяются только на грузовые автомобили, ведь, например, трактор с точки зрения безопасности на дороге представляет более серьезную угрозу.

По словам специалиста Министерства экономики и коммуникаций Эды Рембель, данные требования действуют уже несколько лет и земледельцы сейчас сами мутят воду в стакане. ”Требование о том, что перевозчик должен иметь лицензию, действует в Эстонии с момента ее вступления в ЕС. Нововведения исходят из необходимости улучшить исполнение этих требований и усилить контроль над их исполнением, поскольку попытки действовать нелегально нередки”, — пояснила она.

”Это нормально, что перевозчик доказывает, что перевозимое зерно не украдено. Четкой формы для документа у нас нет, его можно составить по своему желанию”, — сказала Рембель.