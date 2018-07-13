13.07.2018, 08:23

Не можете доказать, что перевозите свое — готовьтесь к штрафу!

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Айн Алвела
Айн Алвела
EST 2
Не можете доказать, что перевозите свое — готовьтесь к штрафу!
Seadusemuudatus: isegi kui põllumees oma vilja oma kuivatisse veab, peab tal olema selle tõestuseks vähemalt viis dokumenti.Foto: Andres Putting

Новый закон о перевозках в несколько раз увеличил штрафы за осуществление перевозок без лицензий, пишет Maaleht.

В свете этого возникает ситуация, когда, например, земледелец, перевозящий свое зерно в сушильню, должен доказать, что имеет на это право, целой кипой документов.

Согласно закону, платные перевозки имеет право оказывать только фирма, занесенная в регистр в качестве поставщика услуги по перевозке и имеющая лицензию на этот вид деятельности. Размеры штрафов выросли почти в десять раз, а полицейских специально инструктируют по вопросу выявления действующих без лицензии перевозчиков. После последнего рекордного урожая многие земледельцы приобрели для своих предприятий грузовые транспортные средства и теперь оказались в затруднительном положении.

"Земледельцы об этом ничего не знают. Я тоже узнал о поправках и планах полиции об усиленном контроле случайно”, — сказал член правления Союза земледельцев Тартумаа Яан Сырра.

”Сначала вообще было так, что для каждой поездки (например, если ты хочешь перевести только что собранное зерно в сушильню) нужна была отдельная бумага. Но потом мы договорились с чиновниками о том, что хватит одного комплекта на сезон. Я вообще не понимаю смысл этих требований, так как, например, бумага о том, кто владеет грузом, может быть оформлена в свободной форме и туда можно вписать все что угодно”, — рассуждает Сырра.

Также непонятно, почему требования распространяются только на грузовые автомобили, ведь, например, трактор с точки зрения безопасности на дороге представляет более серьезную угрозу.

По словам специалиста Министерства экономики и коммуникаций Эды Рембель, данные требования действуют уже несколько лет и земледельцы сейчас сами мутят воду в стакане. ”Требование о том, что перевозчик должен иметь лицензию, действует в Эстонии с момента ее вступления в ЕС. Нововведения исходят из необходимости улучшить исполнение этих требований и усилить контроль над их исполнением, поскольку попытки действовать нелегально нередки”, — пояснила она.

ТОП

”Это нормально, что перевозчик доказывает, что перевозимое зерно не украдено. Четкой формы для документа у нас нет, его можно составить по своему желанию”, — сказала Рембель.

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