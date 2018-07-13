Не можете доказать, что перевозите свое — готовьтесь к штрафу!

Новый закон о перевозках в несколько раз увеличил штрафы за осуществление перевозок без лицензий, пишет Maaleht.
В свете этого возникает ситуация, когда, например, земледелец, перевозящий свое зерно в сушильню, должен доказать, что имеет на это право, целой кипой документов.
Согласно закону, платные перевозки имеет право оказывать только фирма, занесенная в регистр в качестве поставщика услуги по перевозке и имеющая лицензию на этот вид деятельности. Размеры штрафов выросли почти в десять раз, а полицейских специально инструктируют по вопросу выявления действующих без лицензии перевозчиков. После последнего рекордного урожая многие земледельцы приобрели для своих предприятий грузовые транспортные средства и теперь оказались в затруднительном положении.
"Земледельцы об этом ничего не знают. Я тоже узнал о поправках и планах полиции об усиленном контроле случайно”, — сказал член правления Союза земледельцев Тартумаа Яан Сырра.