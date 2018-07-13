13.07.2018, 08:23

Не можете доказать, что перевозите свое — готовьтесь к штрафу!

 (24)
Айн Алвела
Айн Алвела
EST 4
Не можете доказать, что перевозите свое — готовьтесь к штрафу!
Seadusemuudatus: isegi kui põllumees oma vilja oma kuivatisse veab, peab tal olema selle tõestuseks vähemalt viis dokumenti.Foto: Andres Putting

Новый закон о перевозках в несколько раз увеличил штрафы за осуществление перевозок без лицензий, пишет Maaleht.

В свете этого возникает ситуация, когда, например, земледелец, перевозящий свое зерно в сушильню, должен доказать, что имеет на это право, целой кипой документов.

Согласно закону, платные перевозки имеет право оказывать только фирма, занесенная в регистр в качестве поставщика услуги по перевозке и имеющая лицензию на этот вид деятельности. Размеры штрафов выросли почти в десять раз, а полицейских специально инструктируют по вопросу выявления действующих без лицензии перевозчиков. После последнего рекордного урожая многие земледельцы приобрели для своих предприятий грузовые транспортные средства и теперь оказались в затруднительном положении.

"Земледельцы об этом ничего не знают. Я тоже узнал о поправках и планах полиции об усиленном контроле случайно”, — сказал член правления Союза земледельцев Тартумаа Яан Сырра.

”Сначала вообще было так, что для каждой поездки (например, если ты хочешь перевести только что собранное зерно в сушильню) нужна была отдельная бумага. Но потом мы договорились с чиновниками о том, что хватит одного комплекта на сезон. Я вообще не понимаю смысл этих требований, так как, например, бумага о том, кто владеет грузом, может быть оформлена в свободной форме и туда можно вписать все что угодно”, — рассуждает Сырра.

Также непонятно, почему требования распространяются только на грузовые автомобили, ведь, например, трактор с точки зрения безопасности на дороге представляет более серьезную угрозу.

По словам специалиста Министерства экономики и коммуникаций Эды Рембель, данные требования действуют уже несколько лет и земледельцы сейчас сами мутят воду в стакане. ”Требование о том, что перевозчик должен иметь лицензию, действует в Эстонии с момента ее вступления в ЕС. Нововведения исходят из необходимости улучшить исполнение этих требований и усилить контроль над их исполнением, поскольку попытки действовать нелегально нередки”, — пояснила она.

ТОП

”Это нормально, что перевозчик доказывает, что перевозимое зерно не украдено. Четкой формы для документа у нас нет, его можно составить по своему желанию”, — сказала Рембель.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: "Только морды бить не надо". Кузичкин раскритиковал эстонцев, местную кухню и комментаторов Delfi

13.07.2018
Экс-глава департамента по культуре Томской области Андрей Кузичкин, который получил политическое убежище в Эстонии, рассказал, что ему не нравится в Эстонцах.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Потраченные на передачу деньги вернуть! "Русский вопрос" на ПБК назвали скрытой рекламой Центристской партии

13.07.2018
Телепередача "Русский вопрос", которая была заказана властями Таллинна каналу ПБК, является скрытой рекламой Центристской партии — к такому выводу пришла Комиссия по надзору за финансированием партий (КПНФ), пишет rus.err.ee.
Подробнее

В преддверии встречи Путина и Трампа в Хельсинки через Финский залив пройдет российская атомная подлодка "Орел"

13.07.2018
Военно-морской флот РФ подтвердил в среду, что в Финский залив прибудет конвой кораблей Северного флота, куда также входит атомная подводная лодка "Орел".
Подробнее

-15% Meeste käekell Police MATCHCORD PL.14541JSTB/13M
209,- €
177,65 €
-15% Meeste käekell Police PITCHER PL.15240JSBBN/02
149,- €
126,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100031
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107262002
135,- €
81,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

В выходные температура воздуха приблизится к 30 градусам, но позволит ли погода выбраться на пляж?

13.07.2018
Погода в предстоящие выходные будет по-летнему теплой, ожидается до 27-28 градусов тепла. В пятницу и субботу местами все-таки возможен кратковременный дождь, гроза и даже град. В воскресенье в целом по всей Эстонии будет сухо, только на юго-востоке сохранится вероятность кратковременного дождя.
Подробнее


Новая развлекательная рубрика на нашем портале. Отдохнем от серьезных новостей и улыбнемся вместе!

13.07.2018
Уважаемые читатели Rus.Delfi и портала Бублик! Мы рады представить вам обновленную рубрику ЮМОР, которая отныне представляет собой ленту всевозможных веселых и ироничных публикаций. Смех продлевает жизнь, а юмор позволяет расслабиться после углубления в ленту новостей и поток комментариев.
Подробнее


“Люкс” для влюбленных: а вы бы хотели отдохнуть в бывшем гамбургерном киоске?

13.07.2018
В Тартумаа на туристическом хуторе Камелия молодые пары смогут провести романтическую ночь, остановившись в милых уютных апартаментах под названием Lovebirds Suite, которые переоборудованы из бывшего гамбургерного киоска. На небольшой площади есть все необходимое для комфортного проживания.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ